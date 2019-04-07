Светлана Ходченкова сообщила об окончании съемок «Казанова»

Светлана Ходченкова держала своих подписчиков в социальных сетях в курсе того, как проходит съемочный процесс «Казанова». Она публиковала в Instagram кадры со съемочной площадки, а накануне она сообщила, что проект завершен. Знаменитость опубликовала черно-белое фото со своим партнером по фильму Сергеем Угрюмовым. В комментарии актриса поблагодарила всю съемочную группу. Отдельную благодарность артистка выразила партнеру Антону Хабарову за его профессиональную игру.Также Светлана Ходченкова сказала спасибо Екатерине Шпица за "нежнейшую" женскую драку в кадре. Подписчики написали, что с нетерпением ждут выхода телесериала «Казанова». Они пожелали всему актёрскому составу удачи. Всего за несколько часов новый пост артистки набрал более 38 тысяч лайков.