Светлана Ходченкова сообщила об окончании съемок «Казанова»
На странице своего Instagram Светлана Ходченкова сообщила преданным поклонникам об окончании съёмок телесериала «Казанова». Актриса исполняла роль следователя, расследовавшего дела ловеласа.
Светлана Ходченкова держала своих подписчиков в социальных сетях в курсе того, как проходит съемочный процесс «Казанова». Она публиковала в Instagram кадры со съемочной площадки, а накануне она сообщила, что проект завершен. Знаменитость опубликовала черно-белое фото со своим партнером по фильму Сергеем Угрюмовым. В комментарии актриса поблагодарила всю съемочную группу. Отдельную благодарность артистка выразила партнеру Антону Хабарову за его профессиональную игру.
Также Светлана Ходченкова сказала спасибо Екатерине Шпица за "нежнейшую" женскую драку в кадре. Подписчики написали, что с нетерпением ждут выхода телесериала «Казанова». Они пожелали всему актёрскому составу удачи. Всего за несколько часов новый пост артистки набрал более 38 тысяч лайков.
Светлана Ходченкова держала своих подписчиков в социальных сетях в курсе того, как проходит съемочный процесс «Казанова». Она публиковала в Instagram кадры со съемочной площадки, а накануне она сообщила, что проект завершен. Знаменитость опубликовала черно-белое фото со своим партнером по фильму Сергеем Угрюмовым. В комментарии актриса поблагодарила всю съемочную группу. Отдельную благодарность артистка выразила партнеру Антону Хабарову за его профессиональную игру.
Также Светлана Ходченкова сказала спасибо Екатерине Шпица за "нежнейшую" женскую драку в кадре. Подписчики написали, что с нетерпением ждут выхода телесериала «Казанова». Они пожелали всему актёрскому составу удачи. Всего за несколько часов новый пост артистки набрал более 38 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30