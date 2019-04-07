Жители Самары заметили в небе загадочную вспышку света
В субботу, 6 апреля, жители Самары увидели в небе загадочную вспышку света. По словам экспертов, она появилась в результате упавшего на землю болида.
Очевидцы рассказали, что поздним вечером в субботу увидели в небе яркое свечение, которое сопровождалось громкими звуками, похожими на взрыв. Жители говорят о метеорите, упавшем на Землю.
Некоторые люди успели снять яркую вспышку на камеру. Видео опубликовано в Сети.
Эксперты придерживаются мнения, что это все-таки был болид. Судя по громкости хлопка, это он упал на Землю.
Очевидцы рассказали, что поздним вечером в субботу увидели в небе яркое свечение, которое сопровождалось громкими звуками, похожими на взрыв. Жители говорят о метеорите, упавшем на Землю.
Некоторые люди успели снять яркую вспышку на камеру. Видео опубликовано в Сети.
Эксперты придерживаются мнения, что это все-таки был болид. Судя по громкости хлопка, это он упал на Землю.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:24