Жители Самары заметили в небе загадочную вспышку света





Очевидцы рассказали, что поздним вечером в субботу увидели в небе яркое свечение, которое сопровождалось громкими звуками, похожими на взрыв. Жители говорят о метеорите, упавшем на Землю.Некоторые люди успели снять яркую вспышку на камеру. Видео опубликовано в Сети.Эксперты придерживаются мнения, что это все-таки был болид. Судя по громкости хлопка, это он упал на Землю.