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Жители Самары заметили в небе загадочную вспышку света

В субботу, 6 апреля, жители Самары увидели в небе загадочную вспышку света. По словам экспертов, она появилась в результате упавшего на землю болида.
Жители Самары заметили в небе загадочную вспышку света

Очевидцы рассказали, что поздним вечером в субботу увидели в небе яркое свечение, которое сопровождалось громкими звуками, похожими на взрыв. Жители говорят о метеорите, упавшем на Землю.
Некоторые люди успели снять яркую вспышку на камеру. Видео опубликовано в Сети.

Эксперты придерживаются мнения, что это все-таки был болид. Судя по громкости хлопка, это он упал на Землю.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:24

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