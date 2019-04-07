Медики рассказали о пользе и вреде гранолы для здоровья человека
Потребители часто путают гранолу с мюслями, однако между этими продуктами есть большая разница. Медики рассказали о его пользе и вреде для здоровья человека.
Гранола содержит в себе целые зерна овса и орехи, имеющие пищевые волокна. Это помогает предотвратить запоры и нормализовать пищеварение, а также продукт уменьшает чувство голода. Волокна помогают снизить уровень холестерина, а также порция этого лакомства является источником полезных жирных кислот.
Также в граноле есть мед, соки и сухофрукты, насыщенные витаминами, полезными для организма. Однако, людям с лишним весом не стоит увлекаться таким блюдом из-за большого количества калорий. Кроме того, недобросовестные производители часто заменяют натуральные компоненты искусственными подсластителями и ароматизаторами, что негативно отражается на здоровье человека.
Гранола содержит в себе целые зерна овса и орехи, имеющие пищевые волокна. Это помогает предотвратить запоры и нормализовать пищеварение, а также продукт уменьшает чувство голода. Волокна помогают снизить уровень холестерина, а также порция этого лакомства является источником полезных жирных кислот.
Также в граноле есть мед, соки и сухофрукты, насыщенные витаминами, полезными для организма. Однако, людям с лишним весом не стоит увлекаться таким блюдом из-за большого количества калорий. Кроме того, недобросовестные производители часто заменяют натуральные компоненты искусственными подсластителями и ароматизаторами, что негативно отражается на здоровье человека.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:16