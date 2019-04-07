Медики рассказали о пользе и вреде гранолы для здоровья человека





Гранола содержит в себе целые зерна овса и орехи, имеющие пищевые волокна. Это помогает предотвратить запоры и нормализовать пищеварение, а также продукт уменьшает чувство голода. Волокна помогают снизить уровень холестерина, а также порция этого лакомства является источником полезных жирных кислот.Также в граноле есть мед, соки и сухофрукты, насыщенные витаминами, полезными для организма. Однако, людям с лишним весом не стоит увлекаться таким блюдом из-за большого количества калорий. Кроме того, недобросовестные производители часто заменяют натуральные компоненты искусственными подсластителями и ароматизаторами, что негативно отражается на здоровье человека.