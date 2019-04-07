Станислав Садальский вмешался в скандал Ксении Собчак и Анастасии Волочковой

«Насть, если не нравится, зачем Ксению в дом пустила?!», - обратился Садальский к Волочковой.

«Да, да! Сама виновата! Как будто Волочкова не знала, что из себя представляет Собчак!», «Собчак точно сыщик!», - продолжают писать в Сети.