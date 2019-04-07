Станислав Садальский вмешался в скандал Ксении Собчак и Анастасии Волочковой
Известнейший советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский ввязался в скандал эпатажной тележурналистки Ксении Собчак и заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой.
Несколько часов назад Садальский опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором высказал свое мнение по поводу недавно увидевшего мир выпуска телешоу «Осторожно, Собчак», главной героиней которого стала бывшая лучшая подруга Ксении.
По словам Станислава, только сейчас он посмотрел новую серию скандального проекта экс-кандидата на пост президента России в 2018 году. Актер решил озвучить заявления балерины, которая сейчас практически в каждом интервью утверждает, что была шокирована, когда обнаружила по всему дому и даже в бане скрытые камеры и микрофоны.
В конце своего поста актер указал на то, что шоу у Собчак получилось «умопомрачительным». Нужно сказать, что свежий блог актера не остался незамеченным. Многие интернет-пользователи поддержали мнение Садальского.
К слову, на данный момент Волочкова буквально каждый день выкладывает в личном профиле посты, в которых благодарит своих поклонников за то, что они поддерживают ее, а также заявляет, что окончательно разочаровалась в Ксении.
Несколько часов назад Садальский опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором высказал свое мнение по поводу недавно увидевшего мир выпуска телешоу «Осторожно, Собчак», главной героиней которого стала бывшая лучшая подруга Ксении.
По словам Станислава, только сейчас он посмотрел новую серию скандального проекта экс-кандидата на пост президента России в 2018 году. Актер решил озвучить заявления балерины, которая сейчас практически в каждом интервью утверждает, что была шокирована, когда обнаружила по всему дому и даже в бане скрытые камеры и микрофоны.
«Насть, если не нравится, зачем Ксению в дом пустила?!», - обратился Садальский к Волочковой.
В конце своего поста актер указал на то, что шоу у Собчак получилось «умопомрачительным». Нужно сказать, что свежий блог актера не остался незамеченным. Многие интернет-пользователи поддержали мнение Садальского.
«Да, да! Сама виновата! Как будто Волочкова не знала, что из себя представляет Собчак!», «Собчак точно сыщик!», - продолжают писать в Сети.
К слову, на данный момент Волочкова буквально каждый день выкладывает в личном профиле посты, в которых благодарит своих поклонников за то, что они поддерживают ее, а также заявляет, что окончательно разочаровалась в Ксении.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:22