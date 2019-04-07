АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Станислав Садальский вмешался в скандал Ксении Собчак и Анастасии Волочковой

Известнейший советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский ввязался в скандал эпатажной тележурналистки Ксении Собчак и заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой.

Станислав Садальский вмешался в скандал Ксении Собчак и Анастасии Волочковой

Несколько часов назад Садальский опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором высказал свое мнение по поводу недавно увидевшего мир выпуска телешоу «Осторожно, Собчак», главной героиней которого стала бывшая лучшая подруга Ксении.

По словам Станислава, только сейчас он посмотрел новую серию скандального проекта экс-кандидата на пост президента России в 2018 году. Актер решил озвучить заявления балерины, которая сейчас практически в каждом интервью утверждает, что была шокирована, когда обнаружила по всему дому и даже в бане скрытые камеры и микрофоны.

«Насть, если не нравится, зачем Ксению в дом пустила?!», - обратился Садальский к Волочковой.


Станислав Садальский вмешался в скандал Ксении Собчак и Анастасии Волочковой

В конце своего поста актер указал на то, что шоу у Собчак получилось «умопомрачительным». Нужно сказать, что свежий блог актера не остался незамеченным. Многие интернет-пользователи поддержали мнение Садальского.

«Да, да! Сама виновата! Как будто Волочкова не знала, что из себя представляет Собчак!», «Собчак точно сыщик!», - продолжают писать в Сети.

К слову, на данный момент Волочкова буквально каждый день выкладывает в личном профиле посты, в которых благодарит своих поклонников за то, что они поддерживают ее, а также заявляет, что окончательно разочаровалась в Ксении.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в
Станислав Садальский вмешался в скандал
Сергей Челобанов расстался с Аллой
Пользователей Сети рассмешили критерии
Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская
Юлия Савичева любит туфли на шпильке и
Таролог Сюзанна Андреевна раскрыла
Внедорожники ГАЗ, которые не поступили
Google готовит большое обновление для
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова
«Ты всегда рядом»: Супруга Михаила
Масло кедра поможет вылечить насморк -
Названы лучшие продукты, снижающие
Видео с зовущим маму сыном Жанны Фриске
Сиамские близнецы из Индии не жалеют об
Специалисты назвали 3 лучших способа
Родителям Децла вручили посмертную
Влад Соколовский загорал на льду
Сергей Лазарев считает главным своим
Эксперты озвучили список авто со
«Колоссальная разница»: Яна Рудковская
Принц Гарри избежал встречи с бывшими
Полина Гагарина исполнила песню
Заплесневелый хлеб становится
Ирина Печерникова после смерти мужа и
Конный спорт и скалолазание – лучшие
Анна Семенович ответила на вопрос
Медики назвали первые скрытые симптомы
Apple собирается отказаться от iTunes
Ольга Серябкина в откровенном наряде
Просмотреть все новости