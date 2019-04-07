Жанна Бадоева назвала себя "человеком-хаосом"

На данный момент Жанна Бадоева отдыхает на Сейшельских островах. Но телеведущая не забывает про своих фанатов и практически ежедневно делает публикации в социальных сетях. Недавно она показала в Instagram новое фото. На снимке знаменитость запечатлена на палубе круизного лайнера, а ветер растрепал ее волосы, что подняло настроение телеведущей. В комментарии Жанна Бадоева написала, что она – "человек-хаос", а ее возлюбленный Василий Мельничин весьма собранный человек.В конце своего поста телеведущая спросила у своих подписчиков, в их семьях также происходит или нет. Поклонники отреагировали сразу, написав, кто у них является "человеком-хаосом". Некоторые отметили, как прекрасно выглядит знаменитость и пожелали ей хорошего отдыха. За несколько десятков минут пост набрал более 11 000 лайков.