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Жанна Бадоева назвала себя "человеком-хаосом"

В социальной сети Instagram Жанна Бадоева опубликовала новое фото и назвала себя "человеком-хаосом". Преданные поклонники телеведущей высоко оценили ее публикацию.

Жанна Бадоева назвала себя "человеком-хаосом"

На данный момент Жанна Бадоева отдыхает на Сейшельских островах. Но телеведущая не забывает про своих фанатов и практически ежедневно делает публикации в социальных сетях. Недавно она показала в Instagram новое фото. На снимке знаменитость запечатлена на палубе круизного лайнера, а ветер растрепал ее волосы, что подняло настроение телеведущей. В комментарии Жанна Бадоева написала, что она – "человек-хаос", а ее возлюбленный Василий Мельничин весьма собранный человек.

Жанна Бадоева назвала себя "человеком-хаосом"

В конце своего поста телеведущая спросила у своих подписчиков, в их семьях также происходит или нет. Поклонники отреагировали сразу, написав, кто у них является "человеком-хаосом". Некоторые отметили, как прекрасно выглядит знаменитость и пожелали ей хорошего отдыха. За несколько десятков минут пост набрал более 11 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55

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