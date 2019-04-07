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«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в купальнике восхитила Алику Смехову

Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram-аккаунте «пляжное» фото, сделанное во время отпуска на Мальдивах. 50-летняя модель заслужила похвалу не только от поклонников, но и от своей подруги Алики Смеховой, восхитившейся ее стройными ногами.
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в купальнике восхитила Алику Смехову

Знаменитость запечатлена на берегу океана в эффектной позе. Свою идеальную фигуру Бондарчук выгодно подчеркнула закрытым купальником бирюзового оттенка. Экс-супруга известного режиссера занимается йогой, следит за питанием, что позволяет ей держать себя в форме.

«Пляжное» фото Бондарчук не оставило равнодушными ее поклонников. В адрес модели, признанной единодушно «шикарной женщиной», сразу же посыпалось множество комплиментов. Не удержалась от комментариев и подруга редактора издания «Hello!» Алика Смехова. Актриса с восторгом отозвалась о стройных ногах звезды.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:24

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