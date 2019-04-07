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В Epic Games Store найдена уязвимость

В онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store эксперты нашли уязвимость. Статью соответствующего содержания опубликовало издание Reddit.
В Epic Games Store найдена уязвимость

Когда Epic Games Store только запустили, от геймеров посыпались множество жалоб. Особенно они были недовольны, что некоторые проекты перенесли в новый магазин из Steam. Недавно ситуация значительно ухудшилась, потому что была найдена уязвимость.

Брешь обнаружили при использовании двухфакторной аутентификации. После ввода пароля приходит письмо с одним и тем же кодом, а должно с разными. Со слов игрока, который написал пост, он пару раз проходил авторизацию в магазине, после чего выходил, но при следующем входе получал тот же код. То есть, если у человека будет доступ к почте пользователя, он легко сможет взломать его аккаунт. Время действия этого кода составляет полчаса, что увеличивает риск.

Компания Epic Games пока никак не комментирует данную уязвимость. Вероятно, ошибку исправят в ближайшее время.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:39

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