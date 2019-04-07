В Epic Games Store найдена уязвимость





Когда Epic Games Store только запустили, от геймеров посыпались множество жалоб. Особенно они были недовольны, что некоторые проекты перенесли в новый магазин из Steam. Недавно ситуация значительно ухудшилась, потому что была найдена уязвимость.Брешь обнаружили при использовании двухфакторной аутентификации. После ввода пароля приходит письмо с одним и тем же кодом, а должно с разными. Со слов игрока, который написал пост, он пару раз проходил авторизацию в магазине, после чего выходил, но при следующем входе получал тот же код. То есть, если у человека будет доступ к почте пользователя, он легко сможет взломать его аккаунт. Время действия этого кода составляет полчаса, что увеличивает риск.Компания Epic Games пока никак не комментирует данную уязвимость. Вероятно, ошибку исправят в ближайшее время.