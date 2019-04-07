В Epic Games Store найдена уязвимость
В онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store эксперты нашли уязвимость. Статью соответствующего содержания опубликовало издание Reddit.
Когда Epic Games Store только запустили, от геймеров посыпались множество жалоб. Особенно они были недовольны, что некоторые проекты перенесли в новый магазин из Steam. Недавно ситуация значительно ухудшилась, потому что была найдена уязвимость.
Брешь обнаружили при использовании двухфакторной аутентификации. После ввода пароля приходит письмо с одним и тем же кодом, а должно с разными. Со слов игрока, который написал пост, он пару раз проходил авторизацию в магазине, после чего выходил, но при следующем входе получал тот же код. То есть, если у человека будет доступ к почте пользователя, он легко сможет взломать его аккаунт. Время действия этого кода составляет полчаса, что увеличивает риск.
Компания Epic Games пока никак не комментирует данную уязвимость. Вероятно, ошибку исправят в ближайшее время.
Когда Epic Games Store только запустили, от геймеров посыпались множество жалоб. Особенно они были недовольны, что некоторые проекты перенесли в новый магазин из Steam. Недавно ситуация значительно ухудшилась, потому что была найдена уязвимость.
Брешь обнаружили при использовании двухфакторной аутентификации. После ввода пароля приходит письмо с одним и тем же кодом, а должно с разными. Со слов игрока, который написал пост, он пару раз проходил авторизацию в магазине, после чего выходил, но при следующем входе получал тот же код. То есть, если у человека будет доступ к почте пользователя, он легко сможет взломать его аккаунт. Время действия этого кода составляет полчаса, что увеличивает риск.
Компания Epic Games пока никак не комментирует данную уязвимость. Вероятно, ошибку исправят в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:39