Ученые составили список самых опасных насекомых на планете





У каждого насекомого, живущего сегодня на планете Земля, есть своя роль в развитии экосистемы. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и опасные.Ученые сообщают, что смертельно опасные насекомые делятся на 2 вида – переносчики инфекций, не являющихся смертельными, и ядовитые.Укусы некоторых опасных насекомых не приводят к смерти человека, но способны оставить болезненный след на теле:1. Американский муравей-жнец.Токсичный яд этого насекомого способен убить живой организм. Именно поэтому оно считается самым опасным на планете. Для убийства жертвы американский муравей-жнец должен уколоть ее 350 раз.2. Муравей-пуля.Свое прозвище данное насекомое получило благодаря очень болезненным укусам. Оно имеет мощное ядовитое жало, из-за которого жертва может страдать от агонизирующей боли до 24-х часов.3. Гигантская сколопендра.Сколопендра достигает 35 сантиметров и считается самой крупной в мире. Насекомое очень агрессивное. Оно захватывает жертву своими ногами. Для большинства животных его яд является смертельным. Люди лишь испытывают сильную боль, слабость, озноб и лихорадку.4. Муха-цеце.Это обитательница Африки. Наличие крошечных зубов во рту помогает ей вонзаться в тело жертвы. Насекомое является переносчиком сонной болезни и африканского трипаносомоза. Инфекция становится смертельной в случае отказа от лечения.5. Человеческий кожный овод.Эти мухи являются популярными вредителями говядины в южной Америке. Самки прикрепляют яйца к другим насекомым, которые переносят его к «хозяину».6. Африканизированная пчела.Пока что это насекомое – самое безобидное из всех вышеперечисленных. Его яд похожий на яд обычной пчелы. Но так как оно атакует стаями, то предоставляет угрозу для людей.7. Бродячий муравей.Колонны муравьев атакуют любых животных и людей на своем пути. Они каждый день перемещаются на новое место. Нападают при помощи режущих челюстей.8. Азиатский огромный шершень.Это насекомое обладает 6-миллиметровым жалом, вспрыскивающим яд в тело жертвы. Он способен растворить ткань человеческого организма.9. Пушистая гусеница.Насекомое имеет схожую внешность с микроскопическим пушистым зверьком. Но ее лучше не трогать. Эта гусеница – самая ядовитая в США. Боль после ее укуса мучительная.10. Гусеница павлиноглазки.Обитательница южной Америки каждый год убивает несколько жертв. Ее еще называют «гусеница-убийца». Она имеет маленькие щетинки, которые выбрасывают сильнейший токсин. Впоследствии он становится ядом, а яд может стать причиной гангрены.