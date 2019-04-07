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Ученые составили список самых опасных насекомых на планете

Ученые составили список самых опасных насекомых на планете. Они опубликовали информацию в профильных изданиях.
Ученые составили список самых опасных насекомых на планете

У каждого насекомого, живущего сегодня на планете Земля, есть своя роль в развитии экосистемы. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и опасные.
Ученые сообщают, что смертельно опасные насекомые делятся на 2 вида – переносчики инфекций, не являющихся смертельными, и ядовитые.
Укусы некоторых опасных насекомых не приводят к смерти человека, но способны оставить болезненный след на теле:
1. Американский муравей-жнец.
Токсичный яд этого насекомого способен убить живой организм. Именно поэтому оно считается самым опасным на планете. Для убийства жертвы американский муравей-жнец должен уколоть ее 350 раз.
2. Муравей-пуля.
Свое прозвище данное насекомое получило благодаря очень болезненным укусам. Оно имеет мощное ядовитое жало, из-за которого жертва может страдать от агонизирующей боли до 24-х часов.
3. Гигантская сколопендра.
Сколопендра достигает 35 сантиметров и считается самой крупной в мире. Насекомое очень агрессивное. Оно захватывает жертву своими ногами. Для большинства животных его яд является смертельным. Люди лишь испытывают сильную боль, слабость, озноб и лихорадку.
4. Муха-цеце.
Это обитательница Африки. Наличие крошечных зубов во рту помогает ей вонзаться в тело жертвы. Насекомое является переносчиком сонной болезни и африканского трипаносомоза. Инфекция становится смертельной в случае отказа от лечения.
Ученые составили список самых опасных насекомых на планете

5. Человеческий кожный овод.
Эти мухи являются популярными вредителями говядины в южной Америке. Самки прикрепляют яйца к другим насекомым, которые переносят его к «хозяину».
6. Африканизированная пчела.
Пока что это насекомое – самое безобидное из всех вышеперечисленных. Его яд похожий на яд обычной пчелы. Но так как оно атакует стаями, то предоставляет угрозу для людей.
Ученые составили список самых опасных насекомых на планете

7. Бродячий муравей.
Колонны муравьев атакуют любых животных и людей на своем пути. Они каждый день перемещаются на новое место. Нападают при помощи режущих челюстей.
8. Азиатский огромный шершень.
Это насекомое обладает 6-миллиметровым жалом, вспрыскивающим яд в тело жертвы. Он способен растворить ткань человеческого организма.
9. Пушистая гусеница.
Насекомое имеет схожую внешность с микроскопическим пушистым зверьком. Но ее лучше не трогать. Эта гусеница – самая ядовитая в США. Боль после ее укуса мучительная.
10. Гусеница павлиноглазки.
Обитательница южной Америки каждый год убивает несколько жертв. Ее еще называют «гусеница-убийца». Она имеет маленькие щетинки, которые выбрасывают сильнейший токсин. Впоследствии он становится ядом, а яд может стать причиной гангрены.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

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