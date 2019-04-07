Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова призналась, что ухаживает за волосами своего 6-летнего сына

«Использование только проф.шампуней, гели и масочки», - подчеркнула бывшая супруга Антона Гусева.





Не секрет, что многие фолловеры называют единственного наследника Евгении Феофилактовой и Антона Гусева «денди». А все из-за длинноволосой красавицы, которая не скрывает тот факт, что все свои усилия направляет не только на порядочное воспитание 6-летнего Даниэля, но и старается развивать в нем творческую личность.С раннего детства Евгения делает все для того, чтобы ее единственный наследник унаследовал от нее вкус и чувство стиля. Уже сейчас Даниэль появляется на публике только в дорогостоящей одежде, а его прическе могут позавидовать многие 30-летние мужчины.К слову, именно локоны мальчика вызывают у подписчиков Жени много вопросов. Не так давно у звездной мамочки поинтересовались, тяжело ли ей ухаживать за длинными волосами своего сына. Нужно сказать, что экс-участница «Дома-2» не стала игнорировать этот вопрос и с удовольствием рассказала, какие именно делает косметические процедуры наследнику.По словам Феофилактовой, ей тяжело ухаживать за волосами Даниэля, ведь ей приходится буквально уговаривать мальчика помыть голову. Также у мамочки возникают проблемы с укладкой, ведь сын не любит расчесываться и сушить феном волосы.