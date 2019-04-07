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Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова призналась, что ухаживает за волосами своего 6-летнего сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова удивила поклонников признанием о том, что уже начала ухаживать за волосами своего 6-летнего сына.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова призналась, что ухаживает за волосами своего 6-летнего сына

Не секрет, что многие фолловеры называют единственного наследника Евгении Феофилактовой и Антона Гусева «денди». А все из-за длинноволосой красавицы, которая не скрывает тот факт, что все свои усилия направляет не только на порядочное воспитание 6-летнего Даниэля, но и старается развивать в нем творческую личность.

С раннего детства Евгения делает все для того, чтобы ее единственный наследник унаследовал от нее вкус и чувство стиля. Уже сейчас Даниэль появляется на публике только в дорогостоящей одежде, а его прическе могут позавидовать многие 30-летние мужчины.

К слову, именно локоны мальчика вызывают у подписчиков Жени много вопросов. Не так давно у звездной мамочки поинтересовались, тяжело ли ей ухаживать за длинными волосами своего сына. Нужно сказать, что экс-участница «Дома-2» не стала игнорировать этот вопрос и с удовольствием рассказала, какие именно делает косметические процедуры наследнику.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова призналась, что ухаживает за волосами своего 6-летнего сына

По словам Феофилактовой, ей тяжело ухаживать за волосами Даниэля, ведь ей приходится буквально уговаривать мальчика помыть голову. Также у мамочки возникают проблемы с укладкой, ведь сын не любит расчесываться и сушить феном волосы.

«Использование только проф.шампуней, гели и масочки», - подчеркнула бывшая супруга Антона Гусева.


Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова призналась, что ухаживает за волосами своего 6-летнего сына



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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