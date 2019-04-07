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Сергей Челобанов расстался с Аллой Пугачевой из-за "удушающей любви"

Сергей Челобанов принял участие в телепередаче "Звезды сошлись", где он рассказал, что расстался с Аллой Пугачевой из-за "удушающей любви". Также артист признался, что страдал от алкогольной зависимости.

Сергей Челобанов расстался с Аллой Пугачевой из-за "удушающей любви"

В студии телепередачи "Звезды сошлись" Сергей Челобанов сообщил, что очень сильно изменился за последнее время. Артист затронул тему своего расставания со знаменитой исполнительницей Аллой Пугачевой. Он сообщил, что у них были прекрасные и очень страстные отношения. Но при этом знаменитости мучили друг друга. Спустя время к ним пришло осознание, что необходимо опустить свою вторую половину, чтобы дать свободу от "удушающей любви". Также Сергей Челобанов рассказал, что страдал от алкогольной зависимости, но сумел это преодолеть.

Сергей Челобанов расстался с Аллой Пугачевой из-за "удушающей любви"

Напомним, что отношения Аллы Пугачевой с коллегой по сцене, который был младше ее на 12 лет, обсуждала вся страна. Но спустя время Примадонна пошла под венец с Филиппом Киркоровым, а Сергей Челобанов перестал появляться на телевидении.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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