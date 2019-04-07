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Пользователей Сети рассмешили критерии выбора жены в XIX веке

В Сети появились фрагменты пособия для молодых мужчин, написанного в 1883 году священником – методистом Джорджем Хадсоном. Пользователей рассмешили критерии выбора жены в XIX веке, описанные в данном руководстве.
Пользователей Сети рассмешили критерии выбора жены в XIX веке

Оказалось, что ключом к сексуальности женщины является ее круглый затылок и красивое лицо. Такая особа могла подарить супругу много детей, а также была неутомимой в постели. Затем служитель церкви посоветовал мужчинам воздержаться от брака с особами, чьих родственников могут арестовать во время публичного выступления избранников. Кроме того, дама сердца обязана иметь большую грудь, быть умной и сильной, чтобы поднять вещи или даже работать в поле.

Ворчливые девушки никогда не станут хорошими спутницами жизни, даже если они имеют вид “ангела”, также стоит помнить, что любая девушка испытывает отвращение к сексу, считая его постыдным грехом. Потому стоит смириться с ее капризами во время желания интимных утех. Не стоит жениться на женщинах, имеющих физические или психические недостатки, но главным критерием является способность супруги вести домашнее хозяйство и готовить вкусные блюда на кухне.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:07

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