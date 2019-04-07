Юлия Савичева любит туфли на шпильке и не признает огромные кроссовки
Юлия Савичева в рамках фотосессии под роскошное платье, по просьбе организаторов, обула огромные кроссовки. Знаменитость призналась, она не понимает такой моды, предпочитая носить туфли на каблуке-шпильке.
Такая обувь, считает Савичева, больше подходит под элегантные наряды. К моде, предусматривающей сочетание роскошного платья с гигантскими кроссовками, певица относится неоднозначно. Она признает - это удобно, но утрачивается утонченность и женственность. Десять лет назад артистка не любила высокие каблуки, а теперь не может без «шпильки» обойтись, особенно на сцене. В повседневной жизни Савичева больше предпочитает более удобную обувь и на прогулки с дочерью Анной выходит в туфлях на низком ходу.
Мнения по поводу моды на большие кроссовки под платье разделились: часть фолловеров согласилась с рассуждениями звезды, а некоторые признались, что им подобное сочетание нравится. В одном поклонники сошлись – артистка выглядит элегантно в любом наряде.
Такая обувь, считает Савичева, больше подходит под элегантные наряды. К моде, предусматривающей сочетание роскошного платья с гигантскими кроссовками, певица относится неоднозначно. Она признает - это удобно, но утрачивается утонченность и женственность. Десять лет назад артистка не любила высокие каблуки, а теперь не может без «шпильки» обойтись, особенно на сцене. В повседневной жизни Савичева больше предпочитает более удобную обувь и на прогулки с дочерью Анной выходит в туфлях на низком ходу.
Мнения по поводу моды на большие кроссовки под платье разделились: часть фолловеров согласилась с рассуждениями звезды, а некоторые признались, что им подобное сочетание нравится. В одном поклонники сошлись – артистка выглядит элегантно в любом наряде.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:00