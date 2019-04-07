«Ты всегда рядом»: Супруга Михаила Круга Ирина обратилась к мужу в день его рождения
Супруга погибшего Михаила Круга Ирина в день рождения мужа посвятила ему трогательный пост, обнародовав его в Instagram-микроблоге. Певица, обращаясь к возлюбленному, заявила, что всегда чувствует его присутствие рядом с собой.
К фото Михаила Круга артистка добавила хештеги с признанием в любви и вечной памяти. Популярный певец мог бы отметить 7 апреля 57-летие, но 17 лет назад его жизнь оборвалась. Спустя месяц после рождения сына в дом артиста ворвались неизвестные. Круг бросился на помощь жене и теще, прикрыв их собой от пуль преступников, и получил ранение в спину. Медики боролись за жизнь знаменитости, но не сумели его спасти.
Ирина Круг была младше «короля русского шансона» на 14 лет и стала его второй супругой. Пара познакомилась в Челябинске в ресторане «Малахит», где будущая певица работала официанткой. Популярный артист пригласил понравившуюся ему девушку к себе в команду в качестве костюмера.
К фото Михаила Круга артистка добавила хештеги с признанием в любви и вечной памяти. Популярный певец мог бы отметить 7 апреля 57-летие, но 17 лет назад его жизнь оборвалась. Спустя месяц после рождения сына в дом артиста ворвались неизвестные. Круг бросился на помощь жене и теще, прикрыв их собой от пуль преступников, и получил ранение в спину. Медики боролись за жизнь знаменитости, но не сумели его спасти.
Ирина Круг была младше «короля русского шансона» на 14 лет и стала его второй супругой. Пара познакомилась в Челябинске в ресторане «Малахит», где будущая певица работала официанткой. Популярный артист пригласил понравившуюся ему девушку к себе в команду в качестве костюмера.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30