«Ты всегда рядом»: Супруга Михаила Круга Ирина обратилась к мужу в день его рождения

К фото Михаила Круга артистка добавила хештеги с признанием в любви и вечной памяти. Популярный певец мог бы отметить 7 апреля 57-летие, но 17 лет назад его жизнь оборвалась. Спустя месяц после рождения сына в дом артиста ворвались неизвестные. Круг бросился на помощь жене и теще, прикрыв их собой от пуль преступников, и получил ранение в спину. Медики боролись за жизнь знаменитости, но не сумели его спасти.Ирина Круг была младше «короля русского шансона» на 14 лет и стала его второй супругой. Пара познакомилась в Челябинске в ресторане «Малахит», где будущая певица работала официанткой. Популярный артист пригласил понравившуюся ему девушку к себе в команду в качестве костюмера.