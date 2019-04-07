Масло кедра поможет вылечить насморк - Медики





В косметологии эфирные масла используют для сохранения красоты, а также при борьбе со множеством недугов.Масло кедра - одно из натуральных средств, обладающих настоящими целебными свойствами. Помимо кедра, этот эфирный продукт изготавливают также из пихты, вечнозеленой туи и можжевельника.Эфир можно найти в 3-х цветах желтом, оранжевом и коричневом. Оно имеет вязкую консистенцию.Данное средство способно значительно укрепить иммунную систему человека, стимулировать сердечную работу и улучшить кровообращение. Специалисты советуют прибегать к нему при простуде, головных болях и стрессе.Благодаря своим активным компонентам оно может успокоить организм, тонизировать, утолить боль, и на этом список лечебных свойств не заканчивается.Эфирное масло кедра также можно использовать при лечении насморка и гайморита. Это чудо-средство поможет быстрее одолеть недуг. При первых признаках болезни рекомендуется смазать маслом пазухи носа, вдохнуть его аромат, и помассировать кожу между бровями. Процедуру нужно проводить около 4-х раз в день.Масло кедра - это незаменимый помощник при многих недугах. Его своевременное применение значительно улучшает общее состояние организма уже на следующий день.