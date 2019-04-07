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Названы лучшие продукты, снижающие давление

Медицинские работники озвучили список продуктов, которые помогут человеку снизить давление. Данную информацию предоставил сайт Слово и Дело.

Названы лучшие продукты, снижающие давление

Специалисты утверждают, что употребляя некоторые продукты человек сможет снизить давление. Медицинские работники сообщили, что именно еда содержавшая калий, помогает выводить из организма воду, тем самым стабилизируя состояние людей, страдающих от гипертонии. В список вошли такие продукты, как тунец, лосось, фасоль, авокадо, бананы, шпинат, томатный соус, апельсиновый сок и сладкий картофель.

Но специалисты предупредили, что не стоит злоупотреблять такой едой, поскольку это может привести к проблемам с почками. Переизбыток калия дает сильную нагрузку именно на этот орган, а если с ним есть проблемы, то это только усилит симптомы. Также медики сообщили, что снизить давление помогут прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и отказ от соли.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16

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