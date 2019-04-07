Видео с зовущим маму сыном Жанны Фриске Платоном вызвало слезы у поклонников певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья в день рождения племянника Платона обнародовала в Instagram-аккаунте видео, где он играет с собакой. Произнесенное сыном Дмитрия Шепелева и покойной певицы слово «мама» вызвало слезы у многих поклонников.
Ролик, представленный Натальей Фриске, снимался несколько лет назад. На видео мальчик, отмечающий 7 апреля 6-летие, еще совсем маленький. Он сидит на полу и играет с собакой, а в один момент, поворачивает голову в сторону и, указывая пальцем, произносит: «Мама».
Наталья Фриске, поздравляя племянника с днем рождения, пожелала, чтобы его всегда окружали «только искрение и добрые люди». Сестра певицы отметила, что очень скучает по мальчику. Отец ребенка покойной артистки Дмитрий Шепелев, разругавшись с ее родственникам, запрещает им видеться с Платоном.
Трогательный ролик заставил многих поклонников Жанны Фриске расплакаться. Фолловеры сожалеют, что наследник певицы растет без матери, но надеются, что у него все будет хорошо.
Ролик, представленный Натальей Фриске, снимался несколько лет назад. На видео мальчик, отмечающий 7 апреля 6-летие, еще совсем маленький. Он сидит на полу и играет с собакой, а в один момент, поворачивает голову в сторону и, указывая пальцем, произносит: «Мама».
Наталья Фриске, поздравляя племянника с днем рождения, пожелала, чтобы его всегда окружали «только искрение и добрые люди». Сестра певицы отметила, что очень скучает по мальчику. Отец ребенка покойной артистки Дмитрий Шепелев, разругавшись с ее родственникам, запрещает им видеться с Платоном.
Трогательный ролик заставил многих поклонников Жанны Фриске расплакаться. Фолловеры сожалеют, что наследник певицы растет без матери, но надеются, что у него все будет хорошо.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:06