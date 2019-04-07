Родителям Децла вручили посмертную награду за сына

В пятницу, 5 апреля, с Москве состоялось мероприятие музыкальной премии «Жара». Ведущие попросили выйти на сцену родителей рэпера Кирилла Толмацкого и вручили им посмертную награду за сына. Исполнитель утвержден хип-хоп легендой. Отец Александр Толмацкий высказался коротко, но очень трогательно. Равнодушным от его речи не остался ни один гость вечера. По его словам, поэту нужно уйти из жизни, чтобы быть признанным.На своей странице в Instagram музыкальный продюсер Александр Толмацкий выложил снимок награды и выразил сожаление о том, что его внук Тони не получил премию отца вместе с ним. На данный момент вдова Кирилла Толмацкого запрещает его родителям общаться с ребенком.Ранее было известно, что Децл ушел из жизни 3 февраля в возрасте 35 лет. Причиной этому стала острая сердечная недостаточность, которая развилась вследствие осложнения болезни сердечно-сосудистой системы.