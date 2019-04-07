АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Влад Соколовский загорал на льду замёрзшего Байкала

Влад Соколовский показал своим подписчикам в социальной сети Instagram, как он загорал на льду замёрзшего Байкала. Также певец сообщил, что абсолютно не ощутил холода.
Влад Соколовский загорал на льду замёрзшего Байкала

Недавно Влад Соколовский решил принять участие в проекте под названием «Мама Раша». За 5 дней команда вместе со знаменитостью прошла около 700 километров вверх по Байкалу и дошла до его самой северной точки. Недавно исполнитель сообщил в Instagram, что настал заключительный день похода. Он опубликовал фото, на котором загорает на льду. На снимке Влад Соколовский запечатлен в одних штанах, а вокруг него все покрыто снегом. В комментарии артист написал, что на Байкале люди загорают круглый год.

Влад Соколовский загорал на льду замёрзшего Байкала

Знаменитость поведал, что он не ощутил холода. Певец так и не понял, зачем их группа была одета в теплую одежду все 5 дней, если на Байкале очень даже тепло. Подписчикам фото понравилось, они написали много восхищенных комментариев. Всего за несколько десятков минут пост Влада Соколовского набрал более 11 тысяч лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Родителям Децла вручили посмертную
Влад Соколовский загорал на льду
Сергей Лазарев считает главным своим
Эксперты озвучили список авто со
«Колоссальная разница»: Яна Рудковская
Принц Гарри избежал встречи с бывшими
Полина Гагарина исполнила песню
Заплесневелый хлеб становится
Ирина Печерникова после смерти мужа и
Конный спорт и скалолазание – лучшие
Анна Семенович ответила на вопрос
Медики назвали первые скрытые симптомы
Apple собирается отказаться от iTunes
Ольга Серябкина в откровенном наряде
Nissan к концу года снимет с конвейера
Извержение супервулкана Йеллоустоун
В Москве умерла вдова Валерия
Составлен список самых популярных
Али Эрсан Дуру впервые за месяц
«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро
Воздушно-космические силы России
В Свердловской области нетрезвая
Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и
Внутри упавшего метеорита возле
Ученые из России и США исследуют
ГИБДД ужесточит контроль над
Сестра Эмина Агаларова Сабина родила
Ученые описали древнее существо с
Похудение с помощью “кислоты” наносит
Племянники Людмилы Зыкиной потратили
Просмотреть все новости