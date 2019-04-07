Влад Соколовский загорал на льду замёрзшего Байкала
Влад Соколовский показал своим подписчикам в социальной сети Instagram, как он загорал на льду замёрзшего Байкала. Также певец сообщил, что абсолютно не ощутил холода.
Недавно Влад Соколовский решил принять участие в проекте под названием «Мама Раша». За 5 дней команда вместе со знаменитостью прошла около 700 километров вверх по Байкалу и дошла до его самой северной точки. Недавно исполнитель сообщил в Instagram, что настал заключительный день похода. Он опубликовал фото, на котором загорает на льду. На снимке Влад Соколовский запечатлен в одних штанах, а вокруг него все покрыто снегом. В комментарии артист написал, что на Байкале люди загорают круглый год.
Знаменитость поведал, что он не ощутил холода. Певец так и не понял, зачем их группа была одета в теплую одежду все 5 дней, если на Байкале очень даже тепло. Подписчикам фото понравилось, они написали много восхищенных комментариев. Всего за несколько десятков минут пост Влада Соколовского набрал более 11 тысяч лайков.
Недавно Влад Соколовский решил принять участие в проекте под названием «Мама Раша». За 5 дней команда вместе со знаменитостью прошла около 700 километров вверх по Байкалу и дошла до его самой северной точки. Недавно исполнитель сообщил в Instagram, что настал заключительный день похода. Он опубликовал фото, на котором загорает на льду. На снимке Влад Соколовский запечатлен в одних штанах, а вокруг него все покрыто снегом. В комментарии артист написал, что на Байкале люди загорают круглый год.
Знаменитость поведал, что он не ощутил холода. Певец так и не понял, зачем их группа была одета в теплую одежду все 5 дней, если на Байкале очень даже тепло. Подписчикам фото понравилось, они написали много восхищенных комментариев. Всего за несколько десятков минут пост Влада Соколовского набрал более 11 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:39