Влад Соколовский загорал на льду замёрзшего Байкала

Недавно Влад Соколовский решил принять участие в проекте под названием «Мама Раша». За 5 дней команда вместе со знаменитостью прошла около 700 километров вверх по Байкалу и дошла до его самой северной точки. Недавно исполнитель сообщил в Instagram, что настал заключительный день похода. Он опубликовал фото, на котором загорает на льду. На снимке Влад Соколовский запечатлен в одних штанах, а вокруг него все покрыто снегом. В комментарии артист написал, что на Байкале люди загорают круглый год.Знаменитость поведал, что он не ощутил холода. Певец так и не понял, зачем их группа была одета в теплую одежду все 5 дней, если на Байкале очень даже тепло. Подписчикам фото понравилось, они написали много восхищенных комментариев. Всего за несколько десятков минут пост Влада Соколовского набрал более 11 тысяч лайков.