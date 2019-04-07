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Эксперты озвучили список авто со скидкой в апреле на рынке РФ

Эксперты определили автомобили, которые можно купить дешевле в апреле этого года. Проанализировав авторынок в России, удалось установить, что ряд моделей сейчас продаются со скидкой.
Эксперты озвучили список авто со скидкой в апреле на рынке РФ

В связи с завершением производства автомобилей в России компанией Ford, ряд моделей упали в цене. Скидка распространяется на автомобили Ford Focus, Explorer Kuga, Fiesta и все их модификации. Цены на эти авто снижены вплоть до 585 тысяч рублей.
«АвтоВАЗ» предлагает своим клиентам ряд государственных программ, которые помогут сэкономить денежные средства. К ним относятся «Семейный автомобиль», Ecogas и «Первый автомобиль». Госпрограммы можно совмещать с предложениями автопроизводителя, что позволит сохранить от 20 тысяч до 160 тысяч рублей.

До конца апреля в «GM-АВТОВАЗ» действуют программы «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» на внедорожник Chevrolet Niva, что позволит сохранить от 30 до 35 тысячи рублей. А если суммировать скидки с учетом всех специальных предложений на эту модель, то можно сэкономить до 139 500 рублей.

«JAC автомобиль» выпустила программу трейд-ин для кроссоверов JAC, которая позволяет заменить свой старый автомобиль на новый JAC S3 со скидкой до 20 тысяч рублей. В случае покупки модели JAC S5 скидка может составить 30 тысяч рублей.
Автопроизводитель «Skoda» предлагает специальные условия для покупки автомобилей 2018 и 2019 года выпуска. Специальное предложение позволяет сэкономить от 75 000 до 187 000 рублей в зависимости от марки автомобиля. Услуга «утилизация/Трейд-ин» распространяется на автомобили 2019 года выпуска, и позволяют сэкономить до 130 тысяч рублей.

Апрель - прекрасный месяц для приобретения нового транспортного средства, поскольку различные бонусы позволяют сохранить бюджет и приобрести желаемый автомобиль.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:24

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