«Колоссальная разница»: Яна Рудковская похвасталась результатами работы 6-летнего сына

«Разница колоссальная», - отметила Рудковская в посте к ролику с отрывком номера, исполненного Александром Плющенко под хит Майкла Джексона. Продюсер сожалеет, что эту программу ее сын может показывать теперь только на отечественных площадках. На ледовых стадионах Европы и Азии после скандальных разоблачений легендарного артиста данное шоу стало нежелательным.Рудковскую многие называют слишком строгой матерью, чуть ли не издевающейся над своим ребенком. В шесть лет мальчик самостоятельно зарабатывает деньги, являясь фотомоделью и фигуристом, он часто выходит на подиум в рамках модных показов, участвует в телепроектах. Продюсер признается, что ей хочется пожалеть ребенка, но она сдерживается, так как уверена, только упорный труд – путь к успеху. Наследник Плющенко берет пример с отца и работает по своей воле. Судя по видео, за год сын Рудковской «вырос» как профессионал и уже мечтает завоевать олимпийское «золото».