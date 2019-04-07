Принц Гарри избежал встречи с бывшими возлюбленными
Совсем недавно принц Гарри чуть не попал в неловкое положение на премьера фильма «Наша планета» в Лондоне. Герцог Сассекский избежал встречи с бывшими возлюбленными.
Сейчас не самое лучшее время для сюрпризов, поэтому герцог Сассекский никак не хочет обидеть свою супругу Меган Маркл. На днях он сумел избежать встречи с бывшими партнершами – Камиллой Терлоу и Элли Голдинг.
В прошлый четверг принц Гарри вместе с отцом Чарльзом и братом Уильямом отправились на премьеру фильма «Наша планета», которая происходила в Лондоне.
Позже в СМИ были опубликованы интересные подробности данного мероприятия. Как оказалось, на званом ужине герцог Сассекский должен был сидеть рядом со своей бывшей возлюбленной – Камиллой Терлоу. Он состоял с ней в отношениях еще за 5 лет до встречи с Меган Маркл.
Сообщается, что организаторы светского вечера не учли этого факта и в последние минуты им пришлось все быстро менять и пересаживать Терлоу за другой стол. Место бывшей мисс Эдинбург занял отец принца – Чарльз.
Еще одна бывшая партнерша принца Гарри - Элли Голдинг присутствовала лишь на премьере фильма. От посещения вечеринки она была вынуждена отказаться по просьбе представителей герцога Сассекского.
Сейчас не самое лучшее время для сюрпризов, поэтому герцог Сассекский никак не хочет обидеть свою супругу Меган Маркл. На днях он сумел избежать встречи с бывшими партнершами – Камиллой Терлоу и Элли Голдинг.
В прошлый четверг принц Гарри вместе с отцом Чарльзом и братом Уильямом отправились на премьеру фильма «Наша планета», которая происходила в Лондоне.
Позже в СМИ были опубликованы интересные подробности данного мероприятия. Как оказалось, на званом ужине герцог Сассекский должен был сидеть рядом со своей бывшей возлюбленной – Камиллой Терлоу. Он состоял с ней в отношениях еще за 5 лет до встречи с Меган Маркл.
Сообщается, что организаторы светского вечера не учли этого факта и в последние минуты им пришлось все быстро менять и пересаживать Терлоу за другой стол. Место бывшей мисс Эдинбург занял отец принца – Чарльз.
Еще одна бывшая партнерша принца Гарри - Элли Голдинг присутствовала лишь на премьере фильма. От посещения вечеринки она была вынуждена отказаться по просьбе представителей герцога Сассекского.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:06