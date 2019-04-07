Принц Гарри избежал встречи с бывшими возлюбленными





Сейчас не самое лучшее время для сюрпризов, поэтому герцог Сассекский никак не хочет обидеть свою супругу Меган Маркл. На днях он сумел избежать встречи с бывшими партнершами – Камиллой Терлоу и Элли Голдинг.В прошлый четверг принц Гарри вместе с отцом Чарльзом и братом Уильямом отправились на премьеру фильма «Наша планета», которая происходила в Лондоне.Позже в СМИ были опубликованы интересные подробности данного мероприятия. Как оказалось, на званом ужине герцог Сассекский должен был сидеть рядом со своей бывшей возлюбленной – Камиллой Терлоу. Он состоял с ней в отношениях еще за 5 лет до встречи с Меган Маркл.Сообщается, что организаторы светского вечера не учли этого факта и в последние минуты им пришлось все быстро менять и пересаживать Терлоу за другой стол. Место бывшей мисс Эдинбург занял отец принца – Чарльз.Еще одна бывшая партнерша принца Гарри - Элли Голдинг присутствовала лишь на премьере фильма. От посещения вечеринки она была вынуждена отказаться по просьбе представителей герцога Сассекского.