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Принц Гарри избежал встречи с бывшими возлюбленными

Совсем недавно принц Гарри чуть не попал в неловкое положение на премьера фильма «Наша планета» в Лондоне. Герцог Сассекский избежал встречи с бывшими возлюбленными.
Принц Гарри избежал встречи с бывшими возлюбленными

Сейчас не самое лучшее время для сюрпризов, поэтому герцог Сассекский никак не хочет обидеть свою супругу Меган Маркл. На днях он сумел избежать встречи с бывшими партнершами – Камиллой Терлоу и Элли Голдинг.
В прошлый четверг принц Гарри вместе с отцом Чарльзом и братом Уильямом отправились на премьеру фильма «Наша планета», которая происходила в Лондоне.
Позже в СМИ были опубликованы интересные подробности данного мероприятия. Как оказалось, на званом ужине герцог Сассекский должен был сидеть рядом со своей бывшей возлюбленной – Камиллой Терлоу. Он состоял с ней в отношениях еще за 5 лет до встречи с Меган Маркл.
Сообщается, что организаторы светского вечера не учли этого факта и в последние минуты им пришлось все быстро менять и пересаживать Терлоу за другой стол. Место бывшей мисс Эдинбург занял отец принца – Чарльз.
Еще одна бывшая партнерша принца Гарри - Элли Голдинг присутствовала лишь на премьере фильма. От посещения вечеринки она была вынуждена отказаться по просьбе представителей герцога Сассекского.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:06

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