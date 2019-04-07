Полина Гагарина исполнила песню «Shallow» в дуэте с китайским певцом
В социальной сети Instagram Полина Гагарина показала, как она исполнила композицию «Shallow» в дуэте с китайским певцом Джен Си Ханем. Подписчики знаменитости высоко оценили ее новый пост.
На данный момент Полина Гагарина принимает участие в китайском музыкальном шоу «Singer». Певице приходится совмещать свою концертную деятельность с конкурсом. Исполнительница является фавориткой в проекте и претендует на победу. Накануне знаменитость опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с коллегой из Китая Джен Си Ханем исполняет композицию из кинокартины «Звезда родилась». В комментарии она просто написала: «13-й эпизод шоу «Singer», с песней «Shallow».
Подписчики певицы пришли в восторг от просмотренного ролика. Они оставили огромное количество комплиментов, а также пожелали знаменитости одержать победу. Всего за сутки опубликованное Полиной Гагариной видео просмотрели более 1 миллиона 100 тысяч пользователей Сети.
На данный момент Полина Гагарина принимает участие в китайском музыкальном шоу «Singer». Певице приходится совмещать свою концертную деятельность с конкурсом. Исполнительница является фавориткой в проекте и претендует на победу. Накануне знаменитость опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с коллегой из Китая Джен Си Ханем исполняет композицию из кинокартины «Звезда родилась». В комментарии она просто написала: «13-й эпизод шоу «Singer», с песней «Shallow».
Подписчики певицы пришли в восторг от просмотренного ролика. Они оставили огромное количество комплиментов, а также пожелали знаменитости одержать победу. Всего за сутки опубликованное Полиной Гагариной видео просмотрели более 1 миллиона 100 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00