Заплесневелый хлеб становится виновником возникновения аллергии – Медики





Кроме негативной реакции организма на просроченный продукт, люди могут иметь проблемы с органами дыхания, страдать от высыпаний на коже и пищевых расстройств ЖКТ. Черная и серая плесень в хлебе являются самыми опасными видами, а появление цветного аналога уже сигнализирует, что его нельзя употреблять в пищу.Она особо опасна для лиц со слабой иммунной системой, вызывая астму и пневмонию. Чтобы спасти слегка заплесневелый продукт, нужно его обрезать, после чего обязательно вымыть и высушить нож. Затем из хлеба делаются гренки или сухари, а продукт, имеющий плесень внутри, сразу выбрасывается.