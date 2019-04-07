Заплесневелый хлеб становится виновником возникновения аллергии – Медики
Российский микробиолог Светлана Чубатова озвучила главную опасность для здоровья человека, предпочитающего употреблять в пищу заплесневелый хлеб. Оказалось, что он ставится виновником возникновения аллергии и некоторых хронических недугов.
Кроме негативной реакции организма на просроченный продукт, люди могут иметь проблемы с органами дыхания, страдать от высыпаний на коже и пищевых расстройств ЖКТ. Черная и серая плесень в хлебе являются самыми опасными видами, а появление цветного аналога уже сигнализирует, что его нельзя употреблять в пищу.
Она особо опасна для лиц со слабой иммунной системой, вызывая астму и пневмонию. Чтобы спасти слегка заплесневелый продукт, нужно его обрезать, после чего обязательно вымыть и высушить нож. Затем из хлеба делаются гренки или сухари, а продукт, имеющий плесень внутри, сразу выбрасывается.
Кроме негативной реакции организма на просроченный продукт, люди могут иметь проблемы с органами дыхания, страдать от высыпаний на коже и пищевых расстройств ЖКТ. Черная и серая плесень в хлебе являются самыми опасными видами, а появление цветного аналога уже сигнализирует, что его нельзя употреблять в пищу.
Она особо опасна для лиц со слабой иммунной системой, вызывая астму и пневмонию. Чтобы спасти слегка заплесневелый продукт, нужно его обрезать, после чего обязательно вымыть и высушить нож. Затем из хлеба делаются гренки или сухари, а продукт, имеющий плесень внутри, сразу выбрасывается.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:55