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Ирина Печерникова после смерти мужа и отца поселилась в глухой деревне

Ирина Печерникова после смерти третьего мужа решила изолироваться от общества и поселилась в глуши. Актриса, исполнившая роль молодой учительницы в картине «Доживем до понедельника», живет уединенно, занимается хозяйством, и питается продуктами со своего огорода.
Ирина Печерникова после смерти мужа и отца поселилась в глухой деревне

Печерникова познала настоящую любовь только с актером Александром Соловьевым. Знаменитость называла третьего мужа своей второй половиной и была с ним очень счастлива. Супруги прожили вместе чуть больше трех лет, когда случилась трагедия. Возлюбленного актрисы обнаружили мертвым на улице с травмой головы. Смерть родного человека стала страшным ударом для Печерниковой, а затем ее ждало еще одно испытание – умер отец.

Кинозвезда, похоронив близких, попала в клинику с неврозом, после чего решила уехать в маленькую деревню в Ярославской области, где проживает всего четыре семьи. В селе нет магазина, а добираться до ближайшего приходится три километра по бездорожью. Актриса живет в старом доме, наслаждаясь тишиной и пением птиц. Здесь она обрела покой и душевную гармонию. Печерникова никогда не любила чрезмерное внимание и часто после спектакля ожидала, пока разойдется толпа желающих получить автограф.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:46

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