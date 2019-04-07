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Конный спорт и скалолазание – лучшие помощники для похудения

Всем известно, что любой вид спорт является полезным для улучшения своего здоровья. Специалисты сообщают, что лучшими помощниками во время похудения являются конный спорт и скалолазание.
Конный спорт и скалолазание – лучшие помощники для похудения

Такие виды спорта, как скандинавская ходьба, плавание, конный спорт и скалолазание положительно влияют на снижение веса человека. Они могут оказывать даже больший эффект, чем обычный бег.
Людям, страдающим излишним весом, диетологи советуют сменить режим питания и сделать образ жизни более активным. Как известно, спорт – наиболее эффективный помощник, но это не обязательно должна быть беговая дорожка. Плавание ничем не хуже бега, а даже наоборот.
Следующий популярный вид спорта – это скалолазание, благодаря которому в работе задействованы абсолютно все группы мышц. Конный спорт, в свою очередь, полезен тем, что при нем активно работают мышцы спины, пресса и бедер. А скандинавская ходьба – это хорошая альтернатива обычному бегу.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:39

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