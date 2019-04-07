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Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

В Instagram Stories Анна Семенович провела викторину «вопрос-ответ». Там исполнительница озвучила один из самых часто задаваемых вопросов фанатов, который касается рождения ее первенца.
Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

Анна Семенович решила пообщаться с преданными поклонникам и провела викторину в Instagram Stories. Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально. Самым интересующим моментом в жизни певицы, оказалось то, когда же она решится на рождение своего первенца. Знаменитость ответила сразу, что детей она очень сильно любит, при этом в конце певица иронично добавила: «Но чужих».

Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

Анна Семенович предпочитает заниматься своей карьерой. В свои 39 лет она добилась огромной популярности и пока даже не задумывается о создании семьи. Певице очень часто задают вопросы о том, когда она собирается родить ребенка, но исполнительница предпочитает просто пошутить и не дает конкретного ответа.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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