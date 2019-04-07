Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

Анна Семенович решила пообщаться с преданными поклонникам и провела викторину в Instagram Stories. Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально. Самым интересующим моментом в жизни певицы, оказалось то, когда же она решится на рождение своего первенца. Знаменитость ответила сразу, что детей она очень сильно любит, при этом в конце певица иронично добавила: «Но чужих».Анна Семенович предпочитает заниматься своей карьерой. В свои 39 лет она добилась огромной популярности и пока даже не задумывается о создании семьи. Певице очень часто задают вопросы о том, когда она собирается родить ребенка, но исполнительница предпочитает просто пошутить и не дает конкретного ответа.