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Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла

Онкология сегодня является одной из самых распространенных болезней. Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла, на которые стоит обратить внимание.
Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла

Следует помнить, что курение не является единственной причиной рака горла. Злокачественная опухоль проявляется в области гортани и глотки. Она может быть связана с чрезмерным солнечным облучением, а также вирусом папилломы человека.
Люди, старше 50-ти лет, наиболее часто подвергаются риску заболевания. Заболеть раком могут и некурящие люди.
Не многие знают, но рак горла или гортани развивается в виде карциномы. Уплотнения на поверхности кожи покрыты плоскими чешуйками.
Люди с частыми простудами, смирившиеся с инфекциями ротовой полости и язвочками во рту, даже не подозревают о возможной болезни. Следует обратится к врачу для полного обследования.
Появление незаживающих язв в горле начинается на ранней стадии развития данного вида онкологии. При любимых изменениях или болевых ощущениях в ротовой полости, которые не проходят через несколько дней, врачи рекомендуют записываться на консультацию.
Больному может быть больно глотать, жевать, двигать языком в ротовой полости и даже говорить. Человек может ощущать неприятную боль в ушах.
Еще одним симптомом развития онкологии является резкая потеря веса.
Эксперты сообщают, что ни одну болезнь нельзя предотвратить на 100%. Вышеперечисленные симптомы могут быть не связаны с раком горла, но для полной уверенности лучше обратиться за консультацией к специалисту.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:24

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