Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла





Следует помнить, что курение не является единственной причиной рака горла. Злокачественная опухоль проявляется в области гортани и глотки. Она может быть связана с чрезмерным солнечным облучением, а также вирусом папилломы человека.Люди, старше 50-ти лет, наиболее часто подвергаются риску заболевания. Заболеть раком могут и некурящие люди.Не многие знают, но рак горла или гортани развивается в виде карциномы. Уплотнения на поверхности кожи покрыты плоскими чешуйками.Люди с частыми простудами, смирившиеся с инфекциями ротовой полости и язвочками во рту, даже не подозревают о возможной болезни. Следует обратится к врачу для полного обследования.Появление незаживающих язв в горле начинается на ранней стадии развития данного вида онкологии. При любимых изменениях или болевых ощущениях в ротовой полости, которые не проходят через несколько дней, врачи рекомендуют записываться на консультацию.Больному может быть больно глотать, жевать, двигать языком в ротовой полости и даже говорить. Человек может ощущать неприятную боль в ушах.Еще одним симптомом развития онкологии является резкая потеря веса.Эксперты сообщают, что ни одну болезнь нельзя предотвратить на 100%. Вышеперечисленные симптомы могут быть не связаны с раком горла, но для полной уверенности лучше обратиться за консультацией к специалисту.