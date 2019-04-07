В Москве умерла вдова Валерия Золотухина Тамара





Печальное известие обнародовала в своем Facebook-микроблоге подруга покойной Рената Сотриади, которая служит в Театре на Таганке. Вторая супруга Валерия Золотухина была скрипачкой. Влюбленные заключили брак в 1978 году, у них родился сын Сергей. Наследник знаменитости занимался творчеством и играл на барабанах в группе «Мертвые дельфины», однако в 2007 году трагически погиб.Тамара Золотухина обожала мужа и терпела все его измены. Она смирилась с тем, что ее возлюбленный в последние годы жил на две семьи. Гражданская жена актера Ирина Линдт подарила ему сына, но он не собирался уходить от законной супруги. Золотухин умер в 2013 году, и у его гроба стояли обе его любимые женщины.