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В Москве умерла вдова Валерия Золотухина Тамара

Тамара Золотухина, супруга известного актера, умерла в Москве 6 апреля на 71-м году жизни. Смерть вдовы знаменитости могла наступить из-за онкологического заболевания.
В Москве умерла вдова Валерия Золотухина Тамара

Печальное известие обнародовала в своем Facebook-микроблоге подруга покойной Рената Сотриади, которая служит в Театре на Таганке. Вторая супруга Валерия Золотухина была скрипачкой. Влюбленные заключили брак в 1978 году, у них родился сын Сергей. Наследник знаменитости занимался творчеством и играл на барабанах в группе «Мертвые дельфины», однако в 2007 году трагически погиб.
В Москве умерла вдова Валерия Золотухина Тамара

Тамара Золотухина обожала мужа и терпела все его измены. Она смирилась с тем, что ее возлюбленный в последние годы жил на две семьи. Гражданская жена актера Ирина Линдт подарила ему сына, но он не собирался уходить от законной супруги. Золотухин умер в 2013 году, и у его гроба стояли обе его любимые женщины.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:50

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