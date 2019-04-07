Ольга Серябкина в откровенном наряде предложила фанатам порассуждать о музыке
В социальной сети Instagram Ольга Серябкина опубликовала весьма откровенную фотографию. Также исполнительница предложила преданным поклонникам порассуждать о музыке.
Ольга Серябкина активно пользуется Instagram. Знаменитость рассказывает преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно певица решила порассуждать о музыке. Она опубликовала откровенное фото, на котором предстала перед фанатами в нижнем белье и солнцезащитных очках. Образ исполнительницы дополнил пояс-цепочка. В комментарии Ольга Серябкина спросила подписчиков, какие песни им нравятся больше всего. В конце она поинтересовалась, где больше всего поклонники любят слушать ее треки.
Фанаты начали писать, что обожают ее композиции. Они отметили, что слушают их постоянно и где угодно. Многие поинтересовались, какая песня любимая у самой певицы. Другие написали множество комплиментов. За весьма короткий промежуток времени новый пост исполнительницы набрал более 194 тысяч лайков.
Ольга Серябкина активно пользуется Instagram. Знаменитость рассказывает преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно певица решила порассуждать о музыке. Она опубликовала откровенное фото, на котором предстала перед фанатами в нижнем белье и солнцезащитных очках. Образ исполнительницы дополнил пояс-цепочка. В комментарии Ольга Серябкина спросила подписчиков, какие песни им нравятся больше всего. В конце она поинтересовалась, где больше всего поклонники любят слушать ее треки.
Фанаты начали писать, что обожают ее композиции. Они отметили, что слушают их постоянно и где угодно. Многие поинтересовались, какая песня любимая у самой певицы. Другие написали множество комплиментов. За весьма короткий промежуток времени новый пост исполнительницы набрал более 194 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:06