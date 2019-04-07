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Ольга Серябкина в откровенном наряде предложила фанатам порассуждать о музыке

В социальной сети Instagram Ольга Серябкина опубликовала весьма откровенную фотографию. Также исполнительница предложила преданным поклонникам порассуждать о музыке.

Ольга Серябкина в откровенном наряде предложила фанатам порассуждать о музыке

Ольга Серябкина активно пользуется Instagram. Знаменитость рассказывает преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно певица решила порассуждать о музыке. Она опубликовала откровенное фото, на котором предстала перед фанатами в нижнем белье и солнцезащитных очках. Образ исполнительницы дополнил пояс-цепочка. В комментарии Ольга Серябкина спросила подписчиков, какие песни им нравятся больше всего. В конце она поинтересовалась, где больше всего поклонники любят слушать ее треки.

Ольга Серябкина в откровенном наряде предложила фанатам порассуждать о музыке

Фанаты начали писать, что обожают ее композиции. Они отметили, что слушают их постоянно и где угодно. Многие поинтересовались, какая песня любимая у самой певицы. Другие написали множество комплиментов. За весьма короткий промежуток времени новый пост исполнительницы набрал более 194 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:06

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