Ольга Серябкина в откровенном наряде предложила фанатам порассуждать о музыке





Ольга Серябкина активно пользуется Instagram. Знаменитость рассказывает преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно певица решила порассуждать о музыке. Она опубликовала откровенное фото, на котором предстала перед фанатами в нижнем белье и солнцезащитных очках. Образ исполнительницы дополнил пояс-цепочка. В комментарии Ольга Серябкина спросила подписчиков, какие песни им нравятся больше всего. В конце она поинтересовалась, где больше всего поклонники любят слушать ее треки.Фанаты начали писать, что обожают ее композиции. Они отметили, что слушают их постоянно и где угодно. Многие поинтересовались, какая песня любимая у самой певицы. Другие написали множество комплиментов. За весьма короткий промежуток времени новый пост исполнительницы набрал более 194 тысяч лайков.