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Apple собирается отказаться от iTunes

Американский производитель Apple собирается отказаться от медиапроигрывателя iTunes. Об этом сообщил программист Стив Троутон-Смит.
Apple собирается отказаться от iTunes

Недавно программист Стив Троутон-Смит заявил, что корпорация перестанет поддерживать медиапроигрыватель iTunes. Дело в том, что он очень расширился и имеет теперь контент разного рода, что малоудобно для пользователей. Презентация сервиса Apple TV+ также свидетельствует о возможном прекращении использования iTunes, ведь все его фильмы переместят в приложение Apple TV.

Однако, iOS-разработчик поставил ударение на то, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на перемены. Он сказал, что, возможно, Apple сам создаст приложения для разных разрядов контента. Вероятно, дополнительные данные сотрудники СМИ узнают у производителя в начале лета на совещании WWDC 2019.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:16

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