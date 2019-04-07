Nissan к концу года снимет с конвейера хэтчбек Versa Note





Согласно имеющейся информации, новинка будет опубликована 12 апреля этого года. Эксперты считают, что хэтчбек Versa Note заменит один из новых современных концернов. Главными претендентами являются модель Kicks и электромобиль Leaf. Стоить учитывать, что обе модели стоят в два раза дороже предшественника. Более актуальным выглядит электрокар, поскольку в мире повышается популярность экологично чистых средств передвижения.Стоит упомянуть, что снятие с производства автомобиля планировалось еще в прошлом году. Компания Nissan планирует на следующей неделе показать свою новую модель Versa. Предполагается, что новый автомобиль будет похож на седан Altima с более современным оборудованием и улучшенным интерьером.