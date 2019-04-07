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Nissan к концу года снимет с конвейера хэтчбек Versa Note

Корейский автопроизводитель Nissan к концу 2019 года снимет с производства свой хэтчбек Versa Note. Это связано с появлением новой версии автомобиля в кузове седан.
Nissan к концу года снимет с конвейера хэтчбек Versa Note

Согласно имеющейся информации, новинка будет опубликована 12 апреля этого года. Эксперты считают, что хэтчбек Versa Note заменит один из новых современных концернов. Главными претендентами являются модель Kicks и электромобиль Leaf. Стоить учитывать, что обе модели стоят в два раза дороже предшественника. Более актуальным выглядит электрокар, поскольку в мире повышается популярность экологично чистых средств передвижения.
Стоит упомянуть, что снятие с производства автомобиля планировалось еще в прошлом году. Компания Nissan планирует на следующей неделе показать свою новую модель Versa. Предполагается, что новый автомобиль будет похож на седан Altima с более современным оборудованием и улучшенным интерьером.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:00

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