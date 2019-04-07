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Составлен список самых популярных игровых видеокарт за последние 15 лет

Онлайн-сервис Steam ежемесячно представляет вниманию статистику о популярности видеокарт, процессоров и других частей компьютера. Авторы канала TheRankings на YouTube подвели итог собранных данных компьютерной программы за 15 лет, так как сам создатель компании Valve никогда этого не делал.
Составлен список самых популярных игровых видеокарт за последние 15 лет

На YouTube-канале TheRankings недавно появилось видео в виде динамической диаграммы, которая показывает изменения рейтинга популярнейших видеокарт с 2004-го до 2019-го года. Сначала самыми популярными были девайсы из GeForce, а именно GeForce4 MX, GeForce 4 и GeForce2 MX. Объем оперативной памяти составлял 260 мегабайт, а частота процессора 1,7 гигагерц.

В 2005 году лидерами стали видеокарты AMD Radeon 9600 и 9800, а в следующем году GeForce 6600. В конце 2009 года объем ОЗУ равнялся уже 512 мегабайт, а количество ядер равнялось двум.

На сегодня средний объем оперативной памяти больше 10 гигабайт, хотя среднее количество еще не составляет 4 штук. Относительно нынешней популярности видеокарт, GeForce GTX 1060 самая востребованная.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:46

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