Составлен список самых популярных игровых видеокарт за последние 15 лет





На YouTube-канале TheRankings недавно появилось видео в виде динамической диаграммы, которая показывает изменения рейтинга популярнейших видеокарт с 2004-го до 2019-го года. Сначала самыми популярными были девайсы из GeForce, а именно GeForce4 MX, GeForce 4 и GeForce2 MX. Объем оперативной памяти составлял 260 мегабайт, а частота процессора 1,7 гигагерц.В 2005 году лидерами стали видеокарты AMD Radeon 9600 и 9800, а в следующем году GeForce 6600. В конце 2009 года объем ОЗУ равнялся уже 512 мегабайт, а количество ядер равнялось двум.На сегодня средний объем оперативной памяти больше 10 гигабайт, хотя среднее количество еще не составляет 4 штук. Относительно нынешней популярности видеокарт, GeForce GTX 1060 самая востребованная.