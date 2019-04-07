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Али Эрсан Дуру впервые за месяц опубликовал снимок в Instagram

На странице своего Instagram Али Эрсан Дуру впервые за месяц опубликовал новый снимок. Подписчики высоко оценили пост звезды телесериала «Султан моего сердца».

Али Эрсан Дуру впервые за месяц опубликовал снимок в Instagram

Али Эрсан Дуру редко выставляет посты в социальных сетях. В Instagram актера больше месяца не было никаких публикаций. Но несколько часов назад звезда «Султана моего сердца» показал преданным поклонникам снимок. На фотографии знаменитость запечатлен в сером пальто, он смотрит вверх и весело улыбается. При этом комментировать свой пост Али Эрсан Дуру не стал.

Али Эрсан Дуру впервые за месяц опубликовал снимок в Instagram

Преданные поклонники актера отреагировали моментально. Одни написали, что сильно скучали по фотографиям знаменитости. Другие просто отметили, как привлекательно выглядит звезда сериала «Султан моего сердца». Некоторые заметили, что лайков на странице актера стало значительно меньше, чем раньше. Всего за несколько часов новый пост набрал 39 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:38

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