Али Эрсан Дуру впервые за месяц опубликовал снимок в Instagram

Али Эрсан Дуру редко выставляет посты в социальных сетях. В Instagram актера больше месяца не было никаких публикаций. Но несколько часов назад звезда «Султана моего сердца» показал преданным поклонникам снимок. На фотографии знаменитость запечатлен в сером пальто, он смотрит вверх и весело улыбается. При этом комментировать свой пост Али Эрсан Дуру не стал.Преданные поклонники актера отреагировали моментально. Одни написали, что сильно скучали по фотографиям знаменитости. Другие просто отметили, как привлекательно выглядит звезда сериала «Султан моего сердца». Некоторые заметили, что лайков на странице актера стало значительно меньше, чем раньше. Всего за несколько часов новый пост набрал 39 тысяч отметок "Мне нравится".