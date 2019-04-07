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Извержение супервулкана Йеллоустоун приведет к гибели планеты – NASA

Специалисты из NASA выяснили, что активация Йеллоустоуна приведет к гибели планеты. Daily Star сообщает, что упавший на Землю астероид не станет смертельно опасным для человечества.
Извержение супервулкана Йеллоустоун приведет к гибели планеты – NASA

Ученые NASA провели эксперимент под названием «Защита цивилизации от супервулканических извержений». Они выяснили, что Йеллоустоун относится к супервулканам, так как способен выбросить в атмосферу до 1000 кубометров материала. Его сильное извержение последний раз произошло 60 000 лет назад.
Эксперты сообщают, что в случае пробуждения супервулкана, на Землю придет настоящая аномальная зима, которая разрушит мир.
Исследователь Джон Айхельбергер сообщил, что за несколько недель до грядущего извержения можно наблюдать землетрясения, набухание объекта, выбросы газа. Магму не удастся охладить даже при их наличии.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:55

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