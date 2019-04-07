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«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро покинула юбилейную вечеринку Иосифа Пригожина

Лера Кудрявцева 2 апреля посетила торжество, организованное в честь 50-летия Иосифа Пригожина, но не смогла задержаться на вечеринке. Телеведущая старается раньше возвращаться домой с работы и различных мероприятий, объясняя: «Я же мать!»
«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро покинула юбилейную вечеринку Иосифа Пригожина

Знаменитость всегда спешит к маленькой дочери Марии, так как очень беспокоится о ней. Кудрявцева надолго не может оставлять малышку, родившуюся в августе 2018 года, под присмотром няни надолго, и называет себя «нервной мамой». Звезда не раз признавалась, что переживает по всяким пустякам, и ее пугает даже «легкий чих» наследницы.
«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро покинула юбилейную вечеринку Иосифа Пригожина

Телеведущей очень понравилась теплая семейная атмосфера на юбилейном вечере Пригожина, несмотря на присутствие около 500 гостей. Однако задерживаться на торжестве Кудрявцева не стала и, отметив с улыбкой: Я же мать!», - поспешила домой к дочери.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:30

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