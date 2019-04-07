«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро покинула юбилейную вечеринку Иосифа Пригожина





Знаменитость всегда спешит к маленькой дочери Марии, так как очень беспокоится о ней. Кудрявцева надолго не может оставлять малышку, родившуюся в августе 2018 года, под присмотром няни надолго, и называет себя «нервной мамой». Звезда не раз признавалась, что переживает по всяким пустякам, и ее пугает даже «легкий чих» наследницы.Телеведущей очень понравилась теплая семейная атмосфера на юбилейном вечере Пригожина, несмотря на присутствие около 500 гостей. Однако задерживаться на торжестве Кудрявцева не стала и, отметив с улыбкой: Я же мать!», - поспешила домой к дочери.