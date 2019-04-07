АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

В Свердловской области нетрезвая автомобилистка сбила четырех пешеходов

В Свердловской области нетрезвая автомобилистка сбила четырех пешеходов, после чего вернулась назад и проехалась по пострадавшим особам. Инцидент произошел в поселке Белоярском.
В Свердловской области нетрезвая автомобилистка сбила четырех пешеходов

Стало известно, что за рулем Nissan Juke находилась женщина в возрасте 32 лет, которая ехала в сторону улицы Центральной. На записях камер наблюдения было видно, как после выезда на встречную полосу она сбила людей, после чего транспорт снова был замечен на месте ДТП.

Две девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии, а также вместе с ними травмы получили молодые мужчины. После нахождения виновницы аварии инспекторы провели осмотр, выявив наличие алкоголя, составив протокол, подтверждающий факт управления авто в нетрезвом виде.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали первые скрытые симптомы
Apple собирается отказаться от iTunes
Ольга Серябкина в откровенном наряде
Nissan к концу года снимет с конвейера
Извержение супервулкана Йеллоустоун
В Москве умерла вдова Валерия
Составлен список самых популярных
Али Эрсан Дуру впервые за месяц
«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро
Воздушно-космические силы России
В Свердловской области нетрезвая
Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и
Внутри упавшего метеорита возле
Ученые из России и США исследуют
ГИБДД ужесточит контроль над
Сестра Эмина Агаларова Сабина родила
Ученые описали древнее существо с
Похудение с помощью “кислоты” наносит
Племянники Людмилы Зыкиной потратили
Названы 8 способов для увеличения
Православные верующие отмечают праздник
Рита Дакота позитивно оценила фигуру
«Творчество перепутали с личным»:
Помощница Петросяна Татьяна Брухунова
Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина
В NASA рассказали о задачах вездехода
Google планирует продавать уцененные
Борис Грачевский: "В последнее время
«Я вернусь!»: Валерий Леонтьев перенес
В Египте найдена гробница супружеской
Просмотреть все новости