В Свердловской области нетрезвая автомобилистка сбила четырех пешеходов
В Свердловской области нетрезвая автомобилистка сбила четырех пешеходов, после чего вернулась назад и проехалась по пострадавшим особам. Инцидент произошел в поселке Белоярском.
Стало известно, что за рулем Nissan Juke находилась женщина в возрасте 32 лет, которая ехала в сторону улицы Центральной. На записях камер наблюдения было видно, как после выезда на встречную полосу она сбила людей, после чего транспорт снова был замечен на месте ДТП.
Две девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии, а также вместе с ними травмы получили молодые мужчины. После нахождения виновницы аварии инспекторы провели осмотр, выявив наличие алкоголя, составив протокол, подтверждающий факт управления авто в нетрезвом виде.
Стало известно, что за рулем Nissan Juke находилась женщина в возрасте 32 лет, которая ехала в сторону улицы Центральной. На записях камер наблюдения было видно, как после выезда на встречную полосу она сбила людей, после чего транспорт снова был замечен на месте ДТП.
Две девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии, а также вместе с ними травмы получили молодые мужчины. После нахождения виновницы аварии инспекторы провели осмотр, выявив наличие алкоголя, составив протокол, подтверждающий факт управления авто в нетрезвом виде.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15