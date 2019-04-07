В Свердловской области нетрезвая автомобилистка сбила четырех пешеходов





Стало известно, что за рулем Nissan Juke находилась женщина в возрасте 32 лет, которая ехала в сторону улицы Центральной. На записях камер наблюдения было видно, как после выезда на встречную полосу она сбила людей, после чего транспорт снова был замечен на месте ДТП.Две девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии, а также вместе с ними травмы получили молодые мужчины. После нахождения виновницы аварии инспекторы провели осмотр, выявив наличие алкоголя, составив протокол, подтверждающий факт управления авто в нетрезвом виде.