Воздушно-космические силы России провели испытания комплекса ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические силы провели испытание нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Новый комплекс показал высокие результаты и хорошую эффективность по сверхманерным целям.
Испытания прошел также новый модуль, который позволяет производить посадку беспилотных летательных аппаратов. Проведенные проверки подтвердили полную боеготовность новых разработок. Это позволит поставить их на вооружение российской армии в ближайшее время.
Напомним, что в декабре 2018 года оборону полуострова Крым было укомплектовано дополнительными комплексами «Панцирь-С». Это оружие ближнего радиуса действия, которое способно обеспечить безопасность границы на высоком уровне.
Испытания прошел также новый модуль, который позволяет производить посадку беспилотных летательных аппаратов. Проведенные проверки подтвердили полную боеготовность новых разработок. Это позволит поставить их на вооружение российской армии в ближайшее время.
Напомним, что в декабре 2018 года оборону полуострова Крым было укомплектовано дополнительными комплексами «Панцирь-С». Это оружие ближнего радиуса действия, которое способно обеспечить безопасность границы на высоком уровне.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:24