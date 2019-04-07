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Воздушно-космические силы России провели испытания комплекса ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические силы провели испытание нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Новый комплекс показал высокие результаты и хорошую эффективность по сверхманерным целям.
Воздушно-космические силы России провели испытания комплекса ПВО «Панцирь-СМ»

Испытания прошел также новый модуль, который позволяет производить посадку беспилотных летательных аппаратов. Проведенные проверки подтвердили полную боеготовность новых разработок. Это позволит поставить их на вооружение российской армии в ближайшее время.
Напомним, что в декабре 2018 года оборону полуострова Крым было укомплектовано дополнительными комплексами «Панцирь-С». Это оружие ближнего радиуса действия, которое способно обеспечить безопасность границы на высоком уровне.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:24

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