Воздушно-космические силы России провели испытания комплекса ПВО «Панцирь-СМ»





Испытания прошел также новый модуль, который позволяет производить посадку беспилотных летательных аппаратов. Проведенные проверки подтвердили полную боеготовность новых разработок. Это позволит поставить их на вооружение российской армии в ближайшее время.Напомним, что в декабре 2018 года оборону полуострова Крым было укомплектовано дополнительными комплексами «Панцирь-С». Это оружие ближнего радиуса действия, которое способно обеспечить безопасность границы на высоком уровне.