Внутри упавшего метеорита возле антарктической станции “Восток” эксперты нашли погребальную маску древних египтян





Сведения о падении космического тела были подтверждены, после чего ученые прибыли на место и нашли 600- метровый кратер, имеющий 150-метровую глубину. С помощью роботизированного крана метеорит был вытащен на поверхность, но оказалось, что он имеет пористую структуру. После того, как специалисты очистили его от своеобразной “фольги”, они увидели металлический артефакт.Он напоминал маску взрослого человека, однако имел вырез в области лба, предназначенный для третьего глаза. Кроме того, предмет излучал шум с частотой 22 000 Гц, а также помогал надевшим его экспертам читать мысли других коллег и перемещать другие предметы. После такого открытия ФСБ забрало его с собой, а дальше о судьбе находки никто не знает.