Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и назвал Владимира Зеленского «будущим президентом Украины»
Филипп Киркоров неожиданно для всех публично поддержал Владимира Зеленского. Поп-король отечественной эстрады решил отбросить все «старые обиды» и назвал шоумена «будущим президентом Украины».
Известный певец, встречавшийся с Зеленским на одной съемочной площадке во время работы над картиной «Любовь в большом городе», признает, что комик является «блистательным» актером. Певца обидели слова украинского шоумена, заявившего несколько лет назад, что между ними нет дружбы, и они не сотрудничают. «Отсутствие Киркорова в «Вечернем квартале», - отметил артист, - это его проблема».
Поп-король отечественной эстрады жаловался после этого, что Зеленский «вылил на него ушат помоев». Однако Филипп Бедросович решил забыть все разногласия, лояльно высказался о шоумене, и отметил талант «будущего президента Украины».
Известный певец, встречавшийся с Зеленским на одной съемочной площадке во время работы над картиной «Любовь в большом городе», признает, что комик является «блистательным» актером. Певца обидели слова украинского шоумена, заявившего несколько лет назад, что между ними нет дружбы, и они не сотрудничают. «Отсутствие Киркорова в «Вечернем квартале», - отметил артист, - это его проблема».
Поп-король отечественной эстрады жаловался после этого, что Зеленский «вылил на него ушат помоев». Однако Филипп Бедросович решил забыть все разногласия, лояльно высказался о шоумене, и отметил талант «будущего президента Украины».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:07