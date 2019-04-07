Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и назвал Владимира Зеленского «будущим президентом Украины»





Известный певец, встречавшийся с Зеленским на одной съемочной площадке во время работы над картиной «Любовь в большом городе», признает, что комик является «блистательным» актером. Певца обидели слова украинского шоумена, заявившего несколько лет назад, что между ними нет дружбы, и они не сотрудничают. «Отсутствие Киркорова в «Вечернем квартале», - отметил артист, - это его проблема».Поп-король отечественной эстрады жаловался после этого, что Зеленский «вылил на него ушат помоев». Однако Филипп Бедросович решил забыть все разногласия, лояльно высказался о шоумене, и отметил талант «будущего президента Украины».