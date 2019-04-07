АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и назвал Владимира Зеленского «будущим президентом Украины»

Филипп Киркоров неожиданно для всех публично поддержал Владимира Зеленского. Поп-король отечественной эстрады решил отбросить все «старые обиды» и назвал шоумена «будущим президентом Украины».
Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и назвал Владимира Зеленского «будущим президентом Украины»

Известный певец, встречавшийся с Зеленским на одной съемочной площадке во время работы над картиной «Любовь в большом городе», признает, что комик является «блистательным» актером. Певца обидели слова украинского шоумена, заявившего несколько лет назад, что между ними нет дружбы, и они не сотрудничают. «Отсутствие Киркорова в «Вечернем квартале», - отметил артист, - это его проблема».
Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и назвал Владимира Зеленского «будущим президентом Украины»

Поп-король отечественной эстрады жаловался после этого, что Зеленский «вылил на него ушат помоев». Однако Филипп Бедросович решил забыть все разногласия, лояльно высказался о шоумене, и отметил талант «будущего президента Украины».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали первые скрытые симптомы
Apple собирается отказаться от iTunes
Ольга Серябкина в откровенном наряде
Nissan к концу года снимет с конвейера
Извержение супервулкана Йеллоустоун
В Москве умерла вдова Валерия
Составлен список самых популярных
Али Эрсан Дуру впервые за месяц
«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро
Воздушно-космические силы России
В Свердловской области нетрезвая
Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и
Внутри упавшего метеорита возле
Ученые из России и США исследуют
ГИБДД ужесточит контроль над
Сестра Эмина Агаларова Сабина родила
Ученые описали древнее существо с
Похудение с помощью “кислоты” наносит
Племянники Людмилы Зыкиной потратили
Названы 8 способов для увеличения
Православные верующие отмечают праздник
Рита Дакота позитивно оценила фигуру
«Творчество перепутали с личным»:
Помощница Петросяна Татьяна Брухунова
Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина
В NASA рассказали о задачах вездехода
Google планирует продавать уцененные
Борис Грачевский: "В последнее время
«Я вернусь!»: Валерий Леонтьев перенес
В Египте найдена гробница супружеской
Просмотреть все новости