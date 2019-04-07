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Похудение с помощью “кислоты” наносит серьезный вред организму человека

Многие люди чрезмерно доверяют советам из Сети, желая быстро привести в норму свой вес. Однако диетологи из Королевского медицинского общества подчеркнули, что похудение с помощью “кислоты” наносит серьезный вред организму человека, как сообщает Women’s Health.
Похудение с помощью “кислоты” наносит серьезный вред организму человека

Самым распространенным средством считается яблочный уксус, вот только увлечение этим продуктом пагубно отражается на ротовой полости, зубах и пищеводе, а потому перед употреблением его всегда разбавляют водой. Кроме того, длительные приемы “панацеи от ожирения” снижают уровень калия в организме.

Диетологи отметили, что яблочный уксус люди пили еще в древности, вот только он нарушает микрофлору кишечника. Также это средство может спровоцировать проблемы с ЖКТ, если человек имеет диабет и принимает лекарства. Пока нет подтвержденной информации о взаимосвязи уксусной кислоты с похудением, но она способна разрушить важные системы организма, чего нельзя сказать о жире.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15

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