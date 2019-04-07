Похудение с помощью “кислоты” наносит серьезный вред организму человека
Многие люди чрезмерно доверяют советам из Сети, желая быстро привести в норму свой вес. Однако диетологи из Королевского медицинского общества подчеркнули, что похудение с помощью “кислоты” наносит серьезный вред организму человека, как сообщает Women’s Health.
Самым распространенным средством считается яблочный уксус, вот только увлечение этим продуктом пагубно отражается на ротовой полости, зубах и пищеводе, а потому перед употреблением его всегда разбавляют водой. Кроме того, длительные приемы “панацеи от ожирения” снижают уровень калия в организме.
Диетологи отметили, что яблочный уксус люди пили еще в древности, вот только он нарушает микрофлору кишечника. Также это средство может спровоцировать проблемы с ЖКТ, если человек имеет диабет и принимает лекарства. Пока нет подтвержденной информации о взаимосвязи уксусной кислоты с похудением, но она способна разрушить важные системы организма, чего нельзя сказать о жире.
Самым распространенным средством считается яблочный уксус, вот только увлечение этим продуктом пагубно отражается на ротовой полости, зубах и пищеводе, а потому перед употреблением его всегда разбавляют водой. Кроме того, длительные приемы “панацеи от ожирения” снижают уровень калия в организме.
Диетологи отметили, что яблочный уксус люди пили еще в древности, вот только он нарушает микрофлору кишечника. Также это средство может спровоцировать проблемы с ЖКТ, если человек имеет диабет и принимает лекарства. Пока нет подтвержденной информации о взаимосвязи уксусной кислоты с похудением, но она способна разрушить важные системы организма, чего нельзя сказать о жире.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15