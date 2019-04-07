Племянники Людмилы Зыкиной потратили 270 млн рублей наследства и остались в нищете

Ближайшие родственники Зыкиной жили мирно, пока дело не коснулось многомиллионного состояния их знаменитой тети. Певица не хотела оставлять имущество племянникам, но завещание не успела составить, так как внезапно умерла в результате сердечно-почечной недостаточности. Наследники не сумели правильно распорядиться наследством, и у них не осталось ни драгоценностей артистки, ни недвижимости, ни денег.Старший племянник Зыкиной Сергей, как выяснили журналисты ток-шоу «Ты не поверишь!», забрал себе большую долю состояния тети. Мужчина выделил немного средств брату Георгию, приобрел ему машину, а сестру Екатерину обделил. Сейчас она живет в небольшом поселке на территории Пензенской области и вместе с 9-летним сыном ютится в маленьком доме. Единственным доходом для женщины является сдача однокомнатной квартиры в Москве. Георгий проживает в соседнем селе с супругой, работающей продавцом, и тремя детьми, занимается огородом.Судьба многомиллионного наследства Зыкиной остается неизвестной. Предположительно, все состояние звездной тети истратил Сергей. Пока его сестра и брат ютились в старых домах и бедствовали, он жил в шикарных отелях, ездил на иномарке с личным водителем, пытался продавать драгоценности певицы на аукционах. Екатерина судилась с родственниками и Сергей должен был выплатить сестре 90 млн рублей, но решение суда позже отменили, а ей достался всего миллион.