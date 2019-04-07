Племянники Людмилы Зыкиной потратили 270 млн рублей наследства и остались в нищете
Людмила Зыкина, скончавшаяся около десяти лет назад, оставила после себя имущество почти на 270 млн рублей. Как выяснилось, племянники легендарной артистки не сумели поделить наследство и остались в нищете.
Ближайшие родственники Зыкиной жили мирно, пока дело не коснулось многомиллионного состояния их знаменитой тети. Певица не хотела оставлять имущество племянникам, но завещание не успела составить, так как внезапно умерла в результате сердечно-почечной недостаточности. Наследники не сумели правильно распорядиться наследством, и у них не осталось ни драгоценностей артистки, ни недвижимости, ни денег.
Старший племянник Зыкиной Сергей, как выяснили журналисты ток-шоу «Ты не поверишь!», забрал себе большую долю состояния тети. Мужчина выделил немного средств брату Георгию, приобрел ему машину, а сестру Екатерину обделил. Сейчас она живет в небольшом поселке на территории Пензенской области и вместе с 9-летним сыном ютится в маленьком доме. Единственным доходом для женщины является сдача однокомнатной квартиры в Москве. Георгий проживает в соседнем селе с супругой, работающей продавцом, и тремя детьми, занимается огородом.
Судьба многомиллионного наследства Зыкиной остается неизвестной. Предположительно, все состояние звездной тети истратил Сергей. Пока его сестра и брат ютились в старых домах и бедствовали, он жил в шикарных отелях, ездил на иномарке с личным водителем, пытался продавать драгоценности певицы на аукционах. Екатерина судилась с родственниками и Сергей должен был выплатить сестре 90 млн рублей, но решение суда позже отменили, а ей достался всего миллион.
Ближайшие родственники Зыкиной жили мирно, пока дело не коснулось многомиллионного состояния их знаменитой тети. Певица не хотела оставлять имущество племянникам, но завещание не успела составить, так как внезапно умерла в результате сердечно-почечной недостаточности. Наследники не сумели правильно распорядиться наследством, и у них не осталось ни драгоценностей артистки, ни недвижимости, ни денег.
Старший племянник Зыкиной Сергей, как выяснили журналисты ток-шоу «Ты не поверишь!», забрал себе большую долю состояния тети. Мужчина выделил немного средств брату Георгию, приобрел ему машину, а сестру Екатерину обделил. Сейчас она живет в небольшом поселке на территории Пензенской области и вместе с 9-летним сыном ютится в маленьком доме. Единственным доходом для женщины является сдача однокомнатной квартиры в Москве. Георгий проживает в соседнем селе с супругой, работающей продавцом, и тремя детьми, занимается огородом.
Судьба многомиллионного наследства Зыкиной остается неизвестной. Предположительно, все состояние звездной тети истратил Сергей. Пока его сестра и брат ютились в старых домах и бедствовали, он жил в шикарных отелях, ездил на иномарке с личным водителем, пытался продавать драгоценности певицы на аукционах. Екатерина судилась с родственниками и Сергей должен был выплатить сестре 90 млн рублей, но решение суда позже отменили, а ей достался всего миллион.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:07