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Православные верующие отмечают праздник Благовещение

В воскресенье исповедующие православную веру люди отмечают один из самых древних церковных праздников – Благовещение. Он связан с жизнью Иисуса Христа и Девы Марии на земле.
Православные верующие отмечают праздник Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, в Благовещенском соборе Московского Кремля будет проводиться Божественная литургия. По традиции в небо выпустят белых голубей над Соборной площадью.
Благовещение – один из 12-ти важных православных праздников. Исходя из Библии, архангел Гавриил явился Богородице в городе Назарете и провозгласил ей благую весть о том, что она родит сына – в будущем Спасителя мира.
В славянском календаре праздник Благовещения воспринимают как окончательную победу весны над зимой. Народ верил, что полевые работы нельзя начинать раньше этого события.
В день Благовещения женщины и девушки шли в церковь и произносили молитвы Пресвятой Богородице об успешном замужестве, хорошей судьбе, здоровье своих детей и помощи в сложных ситуациях.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:55

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