Православные верующие отмечают праздник Благовещение





В воскресенье, 7 апреля, в Благовещенском соборе Московского Кремля будет проводиться Божественная литургия. По традиции в небо выпустят белых голубей над Соборной площадью.Благовещение – один из 12-ти важных православных праздников. Исходя из Библии, архангел Гавриил явился Богородице в городе Назарете и провозгласил ей благую весть о том, что она родит сына – в будущем Спасителя мира.В славянском календаре праздник Благовещения воспринимают как окончательную победу весны над зимой. Народ верил, что полевые работы нельзя начинать раньше этого события.В день Благовещения женщины и девушки шли в церковь и произносили молитвы Пресвятой Богородице об успешном замужестве, хорошей судьбе, здоровье своих детей и помощи в сложных ситуациях.