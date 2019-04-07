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Названы 8 способов для увеличения скорости интернета

Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.
Названы 8 способов для увеличения скорости интернета

Эксперты признались, что замедляет интернет многое, в частности маршрутизатор и положение мебели. Следующее -это толщина стен и количество людей в помещении. Препятствует сигналам и сам человек, так как он состоит из воды. Специалисты составили список способов для устранения данной проблемы. Первое, что можно сделать, почистить кэш в браузере, а еще лучше периодически обновлять его. Маршрутизаторы необходимо разместить высоко. Не рекомендуется их ставить возле окна или аквариума

Немаловажно и наличие антивируса из-за опасности заражения вредоносными программами. Следует постоянно сканировать компьютер на наличие вирусов. Программы, работающие в фоновом режиме, не всегда полезны для скорости интернета. Последний способ - установить надежный пароль на Wi-FI, чтоб никто другой не смог им пользоваться.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:00

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