«Творчество перепутали с личным»: Лолита Милявская назвала причины расставания с Александром Цекало

Милявская и Цекало стали соперничать между собой, не могли поделить поклонников. Многие дуэты, отметила певица, распадаются как семейные пары, но «двенадцатилетняя академия» стала для нее огромным опытом. Лолита благодарна бывшему мужу за их творческий союз и никогда не забывает хорошие моменты. В качестве партнера по артистической деятельности Цекало вполне устраивал исполнительницу, но в личных отношениях позволял себе хамство к ней, непорядочность в финансовом плане. Звезда не могла простить экс-супругу невнимание к себе.Ведущий «Эксклюзива» Дмитрий Борисов задал Лолите провокационный вопрос, не являлись ли причиной распада их с продюсером брака его измены. На это знаменитость ответила, что они с мужем никогда друг друга не выслеживали. Последний раз певица виделась с бывшим супругом на дне рождения Аллы Пугачевой в минувшем году. Цекало подошел к ней и они обнялись. Произошло это, отметила артистка, на уровне инстинкта.