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Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина впервые появилась на публике после смерти певицы

Наследница Юлии Началовой впервые появилась на публике после смерти певицы. Евгений Алдонин опубликовал в Instagram видео, посвященное такому событию, поддержав дочь Веру теплыми словами.
Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина впервые появилась на публике после смерти певицы

В сюжете видно, что она в черном платье играет на рояле лирическую композицию. Также Вера имеет хороший голос и увлекается балетом. Экс- супруг Началовой лаконично написал под фото, что считает дочь очень талантливым ребенком. “Любим тебя!”, - завершил свое сообщение Евгений Алдонин.

После кончины исполнительницы ему пришлось сообщить страшную новость наследнице, когда она вернулась из Лондона. Тогда Вера не могла поверить, что мамы больше нет, после чего плакала всю ночь. До сих пор она не может смириться с тем, что любимого человека больше нет рядом, а также будет жить вместе с родителями звезды.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:16

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