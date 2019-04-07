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«Я вернусь!»: Валерий Леонтьев перенес два концерта из-за болезни

Валерий Леонтьев признался подписчикам своего Instagram-микроблога, что заболел, но детали озвучивать не стал. Знаменитый певец из-за болезни вынужден был перенести два концерта, пообещав встретиться с поклонниками чуть позже.
«Я вернусь!»: Валерий Леонтьев перенес два концерта из-за болезни

Леонтьев, недавно отпраздновавший 70-летний юбилей, полон сил и энергии. Артист, остающийся популярным и востребованным не одно десятилетие, продолжает гастрольную деятельность и часто приезжает с концертами в разные города России. Запланированные на ближайшие дни выступления на площадках Твери и Рыбинска звезде пришлось перенести из-за болезни. Певец пообещал «вернуться» и представить свое шоу 15 и 16 апреля.

Исполнитель честно признался в недомогании, опасаясь домыслов прессы, но заверил, что с ним все в порядке. Леонтьев лечится медом и малиной и желает всем фанатам крепкого здоровья. Фолловеры считают, что певца выбило из колеи сезонное вирусное заболевание или простуда. Звезде посоветовали беречь себя и больше времени выделять на отдых.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:41

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