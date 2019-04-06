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Лолита Милявская полностью отказалась от спиртного из-за любви к профессии

Лолита Милявская стала гостье в студии передачи "Эксклюзив" на "Первом канале". Знаменитость в интервью Дмитрию Борисову рассказала о полном отказе от спиртного из-за любви к профессии и сложностях шоу-бизнеса.
Лолита Милявская полностью отказалась от спиртного из-за любви к профессии

Лолита Милявская уже продолжительный период не употребляет спиртного, о чём она ранее информировала фанатов в своём микроблоге. Тем не менее, замечает звезда, не все в это верят. Многие до сих пор считают, что та выпивает, как это имело место ранее, но на самом деле в её жизни уже многое поменялось. Отказаться от алкоголя певица решила из-за любви к профессии. По её словам, после застолий она себя утром чувствовала не в лучшей форме, и это не позволяло сконцентрироваться на творчестве, теперь этих проблем нет, и артистка более не нуждается в этом "допинге", признаваясь, когда-то вера в спиртные напитки заставляла её думать, что они расширяют сознание и дают энергию для работы, но это являлось ошибочным суждением. Теперь в кругу близких исполнительницы нет никого, употребляющего алкоголь.

Лолита Милявская призналась, среди её коллег многие выпивают, но никому на самом деле это не идёт на пользу. Певица видела много смертей из-за этой пагубной привычки и теперь всем советует срочно бросать. Частично она понимает, почему это происходит, ведь жизнь звезды шоу-бизнеса состоит в основном из падений и провалов и лишь изредка из признания и любви, а потому многие ищут отдушину. Даже у Филиппа Киркорова есть тайная страсть, о которой знают не многие. По словам гостьи студии "Эксклюзива", поп-король отечественной сцены скупает вещи, получая разрядку во время шоппинга, но потом многие наряды так и остаются с бирками ни разу не надетые. Певец объяснил однажды коллеге, что у каждого своё казино, и он играет так.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:24

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