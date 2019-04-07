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Google планирует продавать уцененные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL в РФ

В планах американской корпорации Google продавать уцененные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL в Российской Федерации. Компания случайно показала особенности устройств на официальном сайте.
Google планирует продавать уцененные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL в РФ

Характеристики устройств Pixel 3a и Pixel 3a XL предстали перед взором на сайте производителя в одном из разделов Google Play Console, в котором собраны данные о мобильных приложениях и как их установить. Там модели были именованы как bonito и sargo. Оба они созданы на платформе Qualcomm с 4 гигабайтами ОП и имеют near field communication. Работа смартфонов совершается с помощью ОС Android 9.0 Pie.
Разрешение дисплея Pixel 3a составит 2220 х 1080 точек, а предыдущей модели 2160 х 1080. Вероятно, что бюджетный вариант будет иметь 5,6-дюймовый экран, а Pixel 3a XL 6-дюймовый.

Предполагается, что анонс новинок Google пройдет уже в средине текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:41

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