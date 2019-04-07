Google планирует продавать уцененные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL в РФ





Характеристики устройств Pixel 3a и Pixel 3a XL предстали перед взором на сайте производителя в одном из разделов Google Play Console, в котором собраны данные о мобильных приложениях и как их установить. Там модели были именованы как bonito и sargo. Оба они созданы на платформе Qualcomm с 4 гигабайтами ОП и имеют near field communication. Работа смартфонов совершается с помощью ОС Android 9.0 Pie.Разрешение дисплея Pixel 3a составит 2220 х 1080 точек, а предыдущей модели 2160 х 1080. Вероятно, что бюджетный вариант будет иметь 5,6-дюймовый экран, а Pixel 3a XL 6-дюймовый.Предполагается, что анонс новинок Google пройдет уже в средине текущего года.