Помощница Петросяна Татьяна Брухунова впервые выйдет в прямой Instagram-эфир и расскажет о лечении акне

Брухунова отметила, что в последнее время к ней обращается много фолловеров с различными вопросами, на которые она затрудняется дать исчерпывающий ответ. Единственное, о чем ассистентка 73-летнего юмориста может рассуждать, - акне и его последствия, так как считает эту тему своей историей.Часто в директ Бурхуновой приходят просьбы поделиться секретами красоты, и она решила переадресовать их своему врачу. Помощница Петросяна пообещала собрать часто задаваемые ей вопросы и проконсультироваться с косметологом-эстетистом, а затем обсудить информацию со своими поклонниками в прямом эфире.