Помощница Петросяна Татьяна Брухунова впервые выйдет в прямой Instagram-эфир и расскажет о лечении акне
Татьяна Брухунова рада увеличившемуся количеству подписчиков ее Instagram-аккаунта и своей популярности в социальных сетях. Помощница Евгения Петросяна на фоне интереса к своей персоне решила организовать прямой эфир и пообщаться с поклонниками на интересующие их темы.
Брухунова отметила, что в последнее время к ней обращается много фолловеров с различными вопросами, на которые она затрудняется дать исчерпывающий ответ. Единственное, о чем ассистентка 73-летнего юмориста может рассуждать, - акне и его последствия, так как считает эту тему своей историей.
Часто в директ Бурхуновой приходят просьбы поделиться секретами красоты, и она решила переадресовать их своему врачу. Помощница Петросяна пообещала собрать часто задаваемые ей вопросы и проконсультироваться с косметологом-эстетистом, а затем обсудить информацию со своими поклонниками в прямом эфире.
Брухунова отметила, что в последнее время к ней обращается много фолловеров с различными вопросами, на которые она затрудняется дать исчерпывающий ответ. Единственное, о чем ассистентка 73-летнего юмориста может рассуждать, - акне и его последствия, так как считает эту тему своей историей.
Часто в директ Бурхуновой приходят просьбы поделиться секретами красоты, и она решила переадресовать их своему врачу. Помощница Петросяна пообещала собрать часто задаваемые ей вопросы и проконсультироваться с косметологом-эстетистом, а затем обсудить информацию со своими поклонниками в прямом эфире.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:25