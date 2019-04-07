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Помощница Петросяна Татьяна Брухунова впервые выйдет в прямой Instagram-эфир и расскажет о лечении акне

Татьяна Брухунова рада увеличившемуся количеству подписчиков ее Instagram-аккаунта и своей популярности в социальных сетях. Помощница Евгения Петросяна на фоне интереса к своей персоне решила организовать прямой эфир и пообщаться с поклонниками на интересующие их темы.
Помощница Петросяна Татьяна Брухунова впервые выйдет в прямой Instagram-эфир и расскажет о лечении акне

Брухунова отметила, что в последнее время к ней обращается много фолловеров с различными вопросами, на которые она затрудняется дать исчерпывающий ответ. Единственное, о чем ассистентка 73-летнего юмориста может рассуждать, - акне и его последствия, так как считает эту тему своей историей.

Часто в директ Бурхуновой приходят просьбы поделиться секретами красоты, и она решила переадресовать их своему врачу. Помощница Петросяна пообещала собрать часто задаваемые ей вопросы и проконсультироваться с косметологом-эстетистом, а затем обсудить информацию со своими поклонниками в прямом эфире.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:25

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