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В NASA рассказали о задачах вездехода Axel Rover на Луне

Сотрудники NASA рассказали о задачах, которые предстоит выполнить вездеходу Axel Rover на Луне. По их словам, устройству предстоит посетить "Море спокойствия", большую пещеру на естественном спутнике Земли.
В NASA рассказали о задачах вездехода Axel Rover на Луне

В 2025 году вездеход Axel Rover побывает на Луне в рамках программы "Moon Driver". Новейшей разработке конструкторов предстоит исследовать важный участок, спустившись в пещеру, имеющую название "Море спокойствия". Данный геологический объект был открыт задолго до сегодняшних дней, но астрономы тех лет приняли находку за водоём, теперь же уже очевидно, они ошиблись, а в 2009 году учёные подтвердили, речь идёт о пещере с диаметром входа около 100 метров и столько же длится тоннель, пока не переходит в зал под грунтом. Аппарату предстоит побывать там, изучив все пространство.

Научные работники отмечают, в первую очередь новые сведения позволят установить, смогут ли будущие колонисты основать базу в пещере, являющейся хорошим укрытием от метеоритов и прочих опасностей. Также не исключено, что в полости исследователи смогут найти некие органические материалы. Разработчики утверждают, их вездеход может преодолеть любой маршрут и спуститься на дно объекта, поскольку разрабатывался именно для этих целей.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:11

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